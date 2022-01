Axel Kicillof se mofó de la interna entre "halcones y palomas" en Juntos por el Cambio

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que en Juntos por el Cambio "los halcones se morfaron a las palomas" ya que a quienes quieren colaborar con el Gobierno nacional "los corren diciéndoles 'sos cómplice o te hiciste kirchnerista'".



"Hay discusiones importantísimas en curso en las que hay que defender la bandera argentina, no a una fuerza política", sostuvo Kicillof en alusión a las negociaciones con el FMI por la deuda externa.



Y aseguró, en declaraciones a C5N, que en determinado momento "nos tuvo más en cuenta el FMI que el Gobierno de (Mauricio) Macri". Recordó que en el pasado "me reuní con gente del FMI y cuando empezó el Gobierno de Macri denuncié que iban a terminar con el FMI, y finalmente tuvieron que firmar una rendición incondicional con los fondos buitres".



"Les bajaron la persiana en Wall Street después de las elecciones", sostuvo, y recordó que Macri "hace poco dijo que usó la plata" que le prestó el organismo "para dársela a los bancos privados".



Sobre los "halcones y palomas" de Juntos por el Cambio en la actual instancia de diálogo con el Gobierno del Frente de Todos, Kicillof dijo que "los halcones se morfaron a las palomas".



"En una oposición fragmentada, dividida, con 10 bloques, pareciera que el que lleva la batuta es el que más golpea al Gobierno. Si alguien toma la decisión de colaborar, de ayudar, que no sea alimentar un discurso opositor salvaje, lo corren diciendo 'sos cómplice, te hiciste kirchnerista".



"Necesitamos que los que contrajeron la deuda ayuden a buscar un camino para salir de esto sin que ahogue a la economía argentina", sentenció.