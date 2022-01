Esteban Bullrich posteó un conmovedor video en sus redes sociales

Esteban Bullrich, exsenador nacional que renunció a su banca recientemente para poder dedicarse a su tratamiento contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), publicó un conmovedor video en su cuenta de Instagram. Allí, se ve al exlegislador paseando con su hija, mientras ésta le direcciona su silla de ruedas.

"Ayer fuimos a Temaikén en familia. Mi hija Paz manejó mi silla. Felicidad". expresó Bullrich en el posteo.

Esteban Bullrich renunció a su banca como senador por la provincia de Buenos Aires el 9 de diciembre de 2021. En su última sesión, emocionó a todos los presentes.

"El interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales. La realidad me impone esta decisión", señalaba el legislador que en abril último había anunciado que padecía de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que quienes la padecen pierden su capacidad de caminar, hablar y comer, y en algunos casos, de respirar.

“Ser parte del Senado de la nación ha sido uno de los honores más grandes y desafiantes de mi vida política y en general. Acá encontré un grupo de personas comprometidas con sus provincias y con la patria y Pude hacer mi aporte para lo que voy a seguir buscando un mejor país para mis hijas”.

Y añadió: "Aunque no me corresponde hacerlo, me gustaría que se recuerde de mi paso por esta Cámara por la búsqueda de consensos a través del diálogo. Renuncio a mi banca con profunda tristeza".