El nuevo conflicto que suma Axel Kicillof por los centros de testeos y vacunación

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, elevó un pedido de informe al Ejecutivo provincial, a fines de que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires esclarezca toda cuestión pertinente a los protocolos necesarios para prevenir aglomeraciones y las olas de calor al momento de la espera del turno de vacunación en los centros dispuesto.

El legislador bonaerense público en sus redes sociales que el lunes 3 de enero, llevó a su hija a vacunar a uno de los centros de vacunación de covid-19 de la Ciudad de La Plata y que tuvo más de una hora y media de cola al rayo del sol, agregó: "Como el resto de la gente que estaba allí haciendo interminables filas, en un día con temperaturas muy elevadas a pleno rayo de sol, sin reparos, sin asientos para descansar durante la espera, sin siquiera un vaso de agua para hidratarse, sin contemplaciones para las personas de riesgo, y con una falta de organización que rozaba lo atroz".

En diálogo con MDZ, Lipovetzky afirmó: “Si vos querés estimular que la gente se vacune, no es con restricciones sino con facilitar que la sociedad pueda vacunarse, obviamente esta imagen es todo lo contrario, ya que, si la gente ve esto, no se vacuna. Realmente fue un sufrimiento. Gente descompuesta, adultos mayores yéndose porque no aguantaban más, chicos llorando por el calor. En vez de restringir libertades con el pase sanitario, Kicillof debería dedicarse a facilitarle a toda la comunidad que se pueda vacunar en condiciones normales y cuidadas".

El conflicto se inició cuando en los municipios gobernados por la oposición no se usaron los vacunatorios municipales, algo que desató la queja de los intendentes y pedidos de informes de legisladores de la oposición que nunca fueron respondidos. Además, pasadas las elecciones de septiembre, por decisión unilateral del gobierno bonaerense se cerraron vacunatorios en la mayoría de las ciudades de la provincia de Buenos Aires y se disminuyó el personal de atención telefónica en los call center del programa provincial de vacunación contra el covid-19.

Ante el avance de la tercera ola de coronavirus que afecta al país, especialmente a la provincia de Buenos Aires, hasta el momento no se reabrió ninguno de los vacunatorios cerrados por el Ministerio de Salud bonaerense.

En los fundamentos del pedido de informes del diputado Lipovetzky se destaca: “Debemos tener en cuenta que ante el aumento significativo de casos positivos de covid-19, se debe facilitar la vacunación a los bonaerenses. Agregó también que “es imprescindible que se provea de lugares aireados, y se distribuya agua a las personas que deban esperar para vacunarse. No podemos permitir que nuestros adultos mayores y los niños y niñas, que son aquellas personas más susceptibles ante las olas calor, estén expuestos a las altas temperaturas durante varias horas mientras esperan su turno de atención.

Otro de los párrafos de los fundamentos del pedido de informes hace hincapié en las contradicciones del plan de vacunación de la provincia de Buenos Aires, “está plagado de contradicciones, ya que no establece una estrategia clara en cuanto a la aplicación de las vacunas y la prevención ante las olas de calor. En vez de restringir actividades implementando el pase sanitario, como forma de prevenir los contagios, el gobernador Axel Kicillof, debería implementar medidas que estimulen la vacunación bajo condiciones óptimas de cuidado".