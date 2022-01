Los intendentes bonaerenses, en alerta por el dato que Axel Kicillof les esconde

Tras la sanción del Presupuesto 2022 oficialismo y oposición transitaron de la mano, solo por unos metros, un camino de pétalos de rosas. Los intendentes estaban conformes porque consiguieron un mandato más (con la modificación de la Ley que limita las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires) y más fondos para obras y seguridad para sus municipios. Lograron, a cambio de la aprobación del Presupuesto y la Ley Fiscal, 17.000 millones de pesos para el Fondo de Infraestructura Municipal (F.I.M) -especialmente la oposición- y 7.000 millones al Fondo de Seguridad. Pero algo pasó que, a poco de andar, aparecieron las primeras espinas.

Según dicen algunos legisladores de la oposición, corridos por los jefes comunales de las negociaciones del Presupuesto, “los intendentes se dejaron seducir por los cantos de sirena y no vieron la triquiñuela Kicillof. Tuvimos que votar un pésimo presupuesto, a cambio de modificar una Ley que de antemano tenia los votos”. La trampa la venían gestando desde la misma concepción del presupuesto ocultando el numerito mágico del C.U.D (Código Único de Distribución), la fórmula matemática por la cual se reparten los fondos coparticipables de la provincia de Buenos Aires entre los municipios, que deberían haberla presentado en noviembre como se hace todos los años.

Kicillof, con intendentes opositores.



Situación que fue alertada por los legisladores más experimentados del bloque opositor, pero desoída por los intendentes quienes afirmaban que había un compromiso de compensación para los municipios que perdieran mas de 2 puntos de coparticipación.

Ante esa respuesta, mas de un avezado legislador lanzó una risotada por lo bajo, y en off decían: “A estos no se les puedes creer nada, Insaurralde consiguió lo que quería, ahora que se olviden de las compensaciones".

Como decía Aristóteles, “la única verdad es la realidad”. El Ministerio de Economía bonaerense todavía no público “los C.U.D “, pero extraoficialmente los intendentes ya saben (en su gran mayoría) el porcentaje de coparticipación que les correspondería a sus comunas, lo que desató bronca en los jefes comunales opositores, que denunciaron que son nuevamente discriminados por la gestión Kicillof. Los jefes comunales descubrieron, en una gran mayoría, que percibirían bastante menos que en el 2021.

En el chat de WhatsApp de los intendentes de Juntos, las quejas se fueron multiplicando. Algunos jefes comunales afirmaban que les sacaron puntos de la coparticipación a los municipios del interior (donde un punto hace la diferencia en el presupuesto municipal) para dárselos a los municipios gobernados por el Frente de Todos, especialmente del Conurbano bonaerense. Y ponen como ejemplo los municipios de Pilar y Avellaneda (gobernados por el oficialismo) que les aumentaron el porcentaje de coparticipación, mientras que Lanús y Tres de Febrero perderían varios puntos de coparticipación. Los intendentes opositores afirman que, de los 58 municipios de Juntos, de los que tienen datos extraoficiales, 45 van a recibir menos fondos que el año pasado: algunos estarían perdiendo entre 5 % y 7 %.

Entre los municipios opositores que más estarían perdiendo en el reparto de los Fondos Coparticipables, se encuentran Vicente López, Mar del Plata, Junín y Olavarría. Otros, como es el caso de La Plata, estarían subiendo los porcentajes con respecto al año pasado. Según datos extraoficiales.

MDZ habló con legisladores e intendentes para saber de primera mano como es la situación. En su mayoría, trataron de bajar el tono confrontativo, al decir que esto ocurre todos los años y siempre algunos ganan y otros pierden. Sí reconocieron que distritos gobernados por el Frente de Todos serían beneficiados, especialmente en el Conurbano. Remarcaron que están esperando la publicación oficial de los datos, que se informe los criterios utilizados para el armado del C.U.D, teniendo en cuenta que los parámetros a utilizar, en un porcentaje importante, es la afectación de la pandemia de covid en los municipios.

Javier Iguacel, el intendente de Capitán Sarmiento, afirmó que es una realidad que hay discriminación del Gobierno bonaerense y agrego: “En octubre del año pasado el Gobierno de la provincia decidido sacar ATP (partidas de dinero de las que no se rinden cuenta) para distribuir más de 3.500 millones de pesos de forma discrecional, sin ningún tipo de contraprestación, a municipios gobernados por el oficialismo”. Y agregó: “Otro claro ejemplo de discriminación hacia el municipio de Capitán Sarmiento es la deuda, de hace 2 años, que tiene IOMA con el municipio por más de 30 millones de pesos. Dos años que IOMA no paga al hospital municipal las prestaciones que brinda a sus afiliados”. Javier Iguacel, intendendente de Capitán Sarmiento.



Respecto a la coparticipación, Iguacel dijo: “Lo que esta haciendo el Gobierno provincial es recalcular el Código de Único de Distribución (C.U.D) que se calcula en base a la superficie del distrito que no varía, la población que si varió pero no hay un censo bien hecho producto de la pandemia y por el sistema de salud de los municipios. Gran parte del C.U.D depende de si hay o no sistema de salud en los municipios. En el caso de Capitán Sarmiento, la coparticipación subiría un 2% con respecto al año pasado. Teniendo en cuenta que fue uno de los municipios que más creció, en cantidad de habitantes durante la pandemia y que firmamos acuerdos con la provincia por el cual brindamos asistencia en salud a mas de 35 municipios, no sabemos que parámetros utilizaron para calcular el C.U.D. Nosotros fuimos beneficiados con una suba, pero a la mayoría de los municipios de la oposición les va a tocar entre un 2 y un 3% menos”.

Por otra parte, el senador de Juntos por el Cambio Agustín Maspoli, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, dijo: “El C.U.D es un tema de discusión que se da todos los años, siempre hay municipios que se ven favorecidos y otros que se sienten perjudicados generando todo tipo de comentarios. Puntualmente el problema es que debió aparecer en noviembre, como ocurre todos los años, y todavía el C.U.D no apareció, no fue publicado en el Boletín Oficial. Con el agravante de que, tanto en el 2019 como en el 2020, por la pandemia se congeló el C.U.D del año 2018. Por lo que este descongelamiento implica 2 años de pandemia y de carga de datos que pueden distorsionar mucho el nuevo C.U.D.”.

Asimismo, el senador Maspoli sostuvo que el reparto de los fondos de coparticipación afecta tanto a municipios del oficialismo como de la oposición y agregó: “Para saber si los municipios opositores fueron discriminados, hay que revisar el C.U.D. de los 135 municipios y ahí establecer qué fue lo que paso. Hasta que no se publicado oficialmente eso no lo vamos a saber. Con respecto a los municipios que serían mas afectados, los intendentes acordaron con el oficialismo, para aprobar el presupuesto, un fondo de compensación”.

En tanto, el intendente radical de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, dijo que 2 años de congelamiento del C.U.D. generó desigualdades entre los 135 municipios donde hay ganadores y perdedores. Reconoció que con este coeficiente su municipio pierde un porcentaje de la coparticipación y agregó: “Los ganadores están contentos y los perdedores protestan, especialmente en los municipios del interior donde pequeñas variaciones en el C.U.D. tienen grandes impactos en el presupuesto municipal porque son muy dependientes de la coparticipación. Para el Conurbano tiene menos impacto y para el interior esto tiene un gran impacto”. Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen.



Asimismo, el jefe comunal de Trenque Lauquen sostuvo que se está conversando con la provincia una compensación para los municipios que pierden mas de 2 puntos de la coparticipación, y agregó: “Por los datos que he estado analizando hay una tendencia a mayor beneficio para el Conurbano en detrimento del interior, marginalmente veo que haya un poquito más de mejora en los municipios del Frente de Todos sobre los de la oposición. No hay una diferencia significativa, no me parece que haya una discrecionalidad política con el C.U.D. Igualmente, vamos a analizar en detalle cada uno de los municipios de Juntos, que tuvieron merma en el C.U.D. para saber que pasó”.

Por su parte, Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca, le dijo a MDZ que en su distrito hubo una baja del 2% en el coeficiente del C.U.D., que estaba dentro de los parámetros de lo que fue el descongelamiento del índice. “El C.U.D, siempre trae alguna sorpresa. No estoy en condiciones de decir que esto es una discriminación, sé que hay municipios de Juntos que tuvieron caídas muy fuertes. Fueron 2 años muy particulares por la incidencia que el tema salud tiene en la composición del C.U.D. En nuestro caso particular no vamos a hacer ningún reclamo, porque entendemos que la baja que hemos tenido esta dentro de las oscilaciones y vaivenes que tiene el C.U.D.", aseguró.

El intendente bahiense agregó: “En el caso de mi distrito tenemos una realidad muy particular el 65 por ciento de los ingresos son fondos propios, con lo cual el C.U.D. es un ingreso complementario. No es así la realidad en otros municipios donde el C.U.D. representa cerca del 80 % de los ingresos y el impacto de una baja es mucho mayor”.

Hasta el momento, todo lo relacionado con Código Único de Distribución (C.U.D) es extraoficial. Los intendentes opositores, en su gran mayoría, olfatean que van a ser perjudicados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esperan ansiosos la publicación en el Boletín Oficial del C.U.D., para comprobar si sus sospechas se traducen en realidad. De ser así, la bronca de los intendentes opositores se hará oír en los despachos de la casa de Gobierno bonaerense.