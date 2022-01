Con críticas, explicaron cómo se aplicará el Pase Sanitario en Mendoza

Con muchas críticas y algunas dudas, el ministro de Gobierno Víctor Ibañez confirmó que ya está vigente el Pase Sanitario en Mendoza. El funcionario de Rodolfo Suarez aclaró que se trata de una medida más de prevención al igual que el uso de barbijo y el distanciamiento, y se quejó de la falta de claridad por parte de la Casa Rosada para determinar el alcance de las exigencias y los mecanismos de control.

"No está claro cómo será la forma de control ni las sanciones para quienes no lo cumplan", reconoció Ibañez. Más allá de ello, remarcó que según la resolución el pase se exigirá para el ingreso a boliches, fiestas, eventos masivos y espectáculos deportivos. Incluso, no descartó que se aplique para la Fiesta de la Vendimia aunque aclaró que aún falta mucho tiempo y se deberá evaluar cerca de esa fecha cuál es la situación.

"La resolución. Simplemente coloca el control en manos de distintos sujetos. Por un lado privados particulares como el caso de los boliches. Por otra parte en los municipios, la provincia y la nación. El que no posee el esquema de vacunación no podrá asistir a eventos", argumentó en referencia a los mayores de 13 años que están alcanzados por la normativa.

"El Pase Sanitario está vigente en Mendoza. No necesita una adhesión provincial. Está en mano de cada uno de los sujetos el control", aseveró dando a entender que son los dueños de boliches los que deberán exigirlo al ingreso. O en todo caso los organizadores de fiestas y eventos.

"La falta de claridad no es nuestra. Es del contenido de la norma. Cada uno va a controlar en la medida que le corresponde. La misma norma dice que los privados tienen que controlar", subrayó el ministro mendocino.

En cuanto a las personas que no tienen el esquema de vacunación completo dijo que no existen sanciones previstas, sino que simplemente se les negará el ingreso al evento.

Ibañez citó como un buen ejemplo la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz donde el municipio y la provincia aplicaron la obligatoriedad de la vacuna para poder ingresar.

Por último no dio detalles sobre la circulación en Mendoza de la variante ómicron y aclaró que es indistinto a esta altura de la pandemia. "A esta altura confirmar o no la circulación de una variante es un formalismo. No cambia en nada la situación", sostuvo.

"Nosotros apostamos mas la vacunación. No se analizan nuevas restricciones. Sencillamente reforzamos la necesidad de cumplir con las normas de prevención. El mayor contagio se está dando en el mundo y esperamos que mendocinos y mendocinas respondan con mucho auto control", finalizó el ministro y destacó que en las últimas semanas se aplicaron 20 mil vacunas por día e incluso 28 mil en un día en particular.