Por qué el nuevo jefe de la Policía aún no se reunió con Rodolfo Suarez

El flamante jefe de la Policía, Marcelo Calipo, asumió su puesto el martes pasado, pero sin reunirse aún con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez. De hecho, no sabe con certezas si el primer mandatario provincial se encuentra de licencia por vacaciones. El entrevistado minimizó esto y detalló los motivos.

Luego del escándalo que protagonizó el ahora exjefe de la Policía de Mendoza Roberto Munives, asumió ese puesto Marcelo Calipo, el pasado martes 26 de enero. Fue entrevistado en MDZ Radio, donde habló sobre la salida de su antecesor y justificó aún no haber charlado sobre el nuevo plan de acción con Rodolfo Suarez.

"Roberto Munives formó parte de un equipo de trabajo desde 2016. Él, al frente de la Policía de Mendoza, integró un equipo donde se han fortalecido algunas situaciones que tienen que ver con la seguridad: la incorporación de nuevas tecnologías a la Policía, un plan de seguridad que comenzó en 2016 y continuó con la gestión del sr. gobernador Suarez, fortaleciendo algunas improntas", comenzó explicando Calipo.

Entre las nuevas tecnologías, detalló que en Mendoza se han incorporado cámaras de seguridad y modificado una parte del software del 911, lo cual ha exigido "mayor capacitación del personal policial y lograr la profesionalización del mismo".

Sobre la situación puntual de Munives, Calipo sólo dijo que "como señaló el ministro, nosotros debemos dar el ejemplo como servidores públicos. Más aún siendo jefe y subjefe de la Policía. Munives ha dado un paso al costado para someterse a la Justicia, a la jurisdicción de la Inspección General de Seguridad (el organismo de control que tenemos nosotros puertas para dentro) y también ante la ética pública. Ellos determinarán si hubo alguna situación anómala".

Luego resaltó que él también ha formado parte de ese "gran equipo de trabajo encabezado por el ministro de Seguridad desde 2016. De los logros que hemos obtenidos yo también estoy orgulloso".

Marcelo Calipo dijo que él integra el mismo equipo que Munives desde 2016 y que la comunicación ha sido constante.

Ante estas declaraciones desde Uno Nunca Sabe le indicaron al funcionario que con sus palabras ratifica la política de Seguridad de Cornejo, más que la de Rodolfo Suarez. Y Calipo respondió: "No, hay un plan de seguridad que empezó con el gobernador Cornejo. Cuando asumió Suarez a mi me convocó el señor ministro como comisario general más antiguo para reemplazar al comisario general Oscar Flores y estuve todo el 2020 y el 2021 a cargo de la subdirección general de Policía, acompañando e integrando el equipo de trabajo".

¿Se ha reunido con Rodolfo Suarez desde que asumió, para saber cómo va a llevar adelante la política de seguridad de la Policía?, se le cuestionó al nuevo jefe de la Policía. Y respondió: "Los estilos personales o la impronta son 'de antes'. Cuando usted integra un equipo de trabajo primero hay confianza, luego comunicación y en nuestro caso ha sido permanente. Todavía con el gobernador no he hablado, entiendo que él está haciendo uso de licencia, pero también hay un compromiso y una corresponsabilidad cuando uno trabaja en equipo. Yo me baso en esos pilares. Los estilos personales yo los dejo de lado. Existe un plan de seguridad que supera a las personas, a mi mañana me pueden sacar y el plan de seguridad va a seguir".