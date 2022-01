Moyano reveló algo que nunca le perdonó Mauricio Macri

El cotitular de la CGT y dirigente camionero, Pablo Moyano, lanzó hoy un pedido para participar en la marcha que pedirá cambios en la Justicia. Además, contó una situación que -según él- el Gobierno de Mauricio Macri nunca le perdonó, y que derivó en "causas y allanamientos".

Moyano, hijo del histórico dirigente Hugo Moyano, aseguró que es "una obligación" participar en la marcha que el kirchnerismo organizó para este martes en reclamo de una reforma judicial. "Es una obligación marchar mañana para pedir una justicia independiente y democrática y para que los jueces dejen de permanentemente fallar en favor de los sectores de poder", dijo Moyano.

Luego habló de la situación judicial de los sindicatos durante el gobierno de Mauricio Macri, y de una supuesta "mesa judicial" que operó durante esos cuatro años. Moyano dijo que su gremio fue de los más perjudicados por esta maniobra de la que acusan a María Eugenia Vidal.

En este punto contó qué fue lo que "no le perdonaron" desde la administración macrista. "La reforma laboral fue la única ley que no pudo llevar adelante el Gobierno de Macri y nuestras organizaciones fueron las que permanentemente lo denunciábamos en las calles con paros y movilizaciones. Esos es algo que no me lo perdonaron", contó.

Pablo Moyano.

Es por eso que, para Pablo Moyano, "inventaron causas y allanamientos a quienes nos oponíamos a ese gobierno de derecha que le sacaba derechos a los trabajadores".

Noticias Relacionadas La inamovible postura de Horacio Rosatti sobre posibles cambios en la Justicia

Sobre el acuerdo con el FMI, el dirigente camionero consideró que "se tendría que investigar qué hizo Mauricio Macri con los 50 mil millones de dólares que le pidió al FMI. Toda esa banda que nos gobernó tomaron esos fondos y no construyeron nada. Esa también es una de las razones de la marcha de mañana. Fue el préstamo más oneroso de la historia y nadie investiga nada. Habría que hacerlo y que paguen con la cárcel si han perjudicado al pueblo argentino".