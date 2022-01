Comienza el año judicial con Cristina Fernández de Kirchner, Macri y la Corte como protagonistas

Luego de una feria que resultó tranquila, sin sobresaltos, este martes se retoma la actividad judicial con el eje puesto ese mismo día en la marcha convocada contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La misma se comenzó a planificar luego de que el Máximo Tribunal declarara la inconstitucionalidad de la ley del 2006 sobre la integración del Consejo de la Magistratura y ordenara la sanción de una nueva en el Congreso.

De hecho los consejeros habilitaron la feria para trabajar durante enero y votar en plenario un reglamento transitorio para la elección de dos abogadas y tratar de organizar como será la nueva integración. Más allá de esto, a fines de 2021 le solicitaron por escrito al presidente Alberto Fernández y a quienes presiden el Senado y Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, la necesidad de la pronta sanción de la ley de integración y organización del Consejo.

La marcha prevista a la Corte que fue organizada por parte de algunos dirigentes y el juez Ramos Padilla, que obtuvo el apoyo explícito de algunos sindicalistas y políticos del oficialismo fue cuestionada por sectores de la oposición como así por colegios de abogados, profesores de derecho y asociación y federación de funcionarios del Poder Judicial. Es por ello que un grupo de más de cien profesores organizaron una contramarcha que tendrá lugar el 3 de febrero para defender la independencia judicial.

Pero mientras el 1° de febrero varios marchen a la Corte, en los tribunales de Comodoro Py se reactiva el juicio de obra pública que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como imputada, entre otros. El Tribunal Oral Federal 2 escuchará entonces el testimonio de los ex jefes de gabinete del kirchnerismo a solicitud de la defensa de Cristina.

Entre ellos se encuentra el presidente Alberto Fernández que deberá declarar el 8 de febrero ya sea presencial o por escrito, aunque es probable que por la gira internacional solicite una prórroga si no opta por la forma escrita. El martes está previsto que declaren el Procurador del Tesoro, ex secretario legal y técnico Carlos Zannini y Juan Manuel Abal Medina.

Por otra parte se espera que la Sala I de la Cámara Federal de Casación avance con los recursos de apelación de los sobreseimientos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las causas “Memorándum con Irán” y “Los Sauces / Hotesur” dictados por los Tribunales Orales 1 y 5 respectivamente.

En el caso de la causa Memorándum, los jueces tratarán los recursos de las querellas puesto que el fiscal Javier de Luca no sostuvo el recurso de Marcelo Colombo. En tanto en Los Sauces y Hotesur el fiscal de Casación Mario Villar deberá mantener la apelación presentada por su par Diego Velasco.

El expresidente Mauricio Macri también será protagonista ya que aguarda expectante el fin de la feria puesto que la Cámara Federal de Mar del Plata analizará la apelación que hizo su abogado Pablo Lanusse al procesamiento dictado por el juez de Dolores Martin Bava en el expediente por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan.

En tanto en Comodoro Py ahora se investigan los expedientes por presunto espionaje durante su gobierno que iniciaron en Lomas de Zamora y Dolores. De hecho el oficialismo cuestionó que estas causas cambien de jurisdicción porque considera que los Tribunales de Retiro “son amigos del macrismo” y además denunciaron a los jueces de la Cámara que revocaron los procesamientos de los jefes de la AFI al considerar que no se trató de una asociación ilícita sino un trabajo de cuentapropismo.

Así las cosas lo reiteraron cuando se dio inicio a la investigación en La Plata a cargo de Ernesto Kreplak cuando salió a la luz el video de una reunión en la sede del Bapro donde el entonces ministro de trabajo durante el gobierno de María Eugenia Vidal habló de una Gestapo antisindical. El expediente avanzó durante la feria con medidas de prueba en curso y la comisión bicameral que citó a varias personas entre ellas el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, el mismo al que se lo cuestionó a fin de año cuando salió por redes un almuerzo junto a Mauricio Macri.

Otros procesos

Asimismo se aguardan definiciones en otros procesos judiciales que tienen a ex funcionarios entre los imputados, uno de los cuales tiene al propio presidente Alberto Fernádez y su mujer Fabiola Yañez, por haber violado la normativa durante la cuarentena y celebrar un cumpleaños en la quinta de Olivos durante 2020.

Febrero será el mes donde además se conocerá el veredicto contra el médico cirujano Anibal Lotocki acusado de ocasionar lesiones graves a Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefania Xipolitakis y a su ex pareja Pamela Sosa.

Otra de las definiciones que tendrá su lugar después de la feria es la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. Con más de 30 testimonios, 8 imputados y un año cumplido desde el inicio de la denuncia, el expediente se encamina al juicio oral. Debido a la última imputación e indagatoria al médico clínico Pedro Di Spagna, los fiscales de San Isidro pidieron extender el plazo por cuatro meses antes de pedir su elevación, en diciembre de 2021.

De los debates orales que culminarán en el inicio del año judicial se encuentran el de las llamadas “Narcovalijas Rusas” donde está implicado un ex oficial de la policía de la ciudad de intentar traficar casi 400 kilos de cocaína desde Buenos Aires a Europa en equipaje diplomático y del que la fiscalía pidió 16 años de prisión.

Se estima que Ricardo Jaime, último ex funcionario del Kirchnerismo detenido, escuche el veredicto en el mega juicio que se le sigue por corrupción a principio de marzo, el proceso entró en pausa durante la etapa de alegatos de las defensas cuyo cierre lo realizará la defensa de Julio De Vido. En ese contexto y durante su turno, el ministerio público pidió 8 años de cárcel para el ex secretario de Transporte y 4 para el ex ministro de Planificación.

Otros procesos orales darán inicio en el edificio de Comodoro Py: el juicio por el famoso “Narcoávion” de carga de KLM comenzará la segunda semana de febrero, pocos días después, el ex mano derecha de Julio Grondona en la AFA y antiguo secretario de la Conmebol, Eduardo De Luca, subirá al banquillo de los acusados en un proceso por presunto lavado de dinero.

Asimismo se aguarda por otros juicios como el de Ricardo Echegaray y Julio de Vido por el ingreso a la Argentina de 800 mil dólares de forma irregular en una valija del empresario Venezolano Guido Antonini Wilson, hecho que en agosto del 2022 cumplirá 15 años. También el del ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno por presuntamente manipular las estadísticas oficiales y el índice de precio del consumidor.