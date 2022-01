Amado Boudou salió a criticar el acuerdo y se alineó con el kirchnerismo duro

El exvicepresidente Amado Boudou fue muy duro al dar su opinión acerca del acuerdo que consiguió el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante el silencio de Cristina Fernández de Kirchner tras el entendimiento y el malestar que se ha mostrado desde el sector más duro del kirchnerismo, fue el Boudou el encargado de poner en palabras lo que considera una importante parte de la alianza que está en el gobierno.

El economista se quejó por las gestiones que llevó adelante el ministro Martín Guzmán y consideró que "la deuda criminal que tomaron la tiene que pagar (el ex presidente Mauricio) Macri, no el pueblo".

Quien supo presidir el Senado de la Nación, y ahora cuenta con un programa radial, aseguró que el acuerdo con el organismo internacional no es una buena noticia para el país. "No es un día de alegría, es un día en el que no hay nada que festejar", señaló.

Además lanzó fuertes comentarios hacia la oposición y el expresidente Mauricio Macri a quien responsabilizó de haber dañado al país. "El daño que hizo Macri y el FMI a la Argentina solo lo cuidó a él y sus amigos. Las empresas nacionales, los comerciantes, los trabajadores, los jubilados, y los sectores más vulnerables no tienen por qué pagar. Creo que es posible encontrar un mecanismo mediante el cual aporten parte de lo que se llevaron", disparó.

El también exministro de Economía propuso que Argentina busque un mecanismo a través del cual sea Macri y sus funcionarios quienes afronten la deuda. "Y para que esto no sean solo palabras, creo que es necesario encontrar un mecanismo material concreto para que paguen los que se beneficiaron con el crimen de Macri. No estoy de acuerdo cuando se dice que la Argentina tiene que crecer para pagar, porque esto sería muy injusto con los que menos tienen", comentó.