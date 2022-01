Clases presenciales: la reacción de los gremios ante un anuncio del Gobierno

Alberto Sileoni, director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, confirmó que las clases en territorio bonaerense arrancarán de manera presencial el miércoles 2 de marzo, respetando la fecha pautada por su antecesora en el cargo Agustina Vila.

Sileoni remarcó que el comienzo de clases, cien por ciento presenciales, será luego de los feriados de carnaval. Y agregó: “El espíritu nacional es volver a las clases. Hay que recuperar todo lo perdido en la pandemia".

Asimismo, el director General de Cultura y Educación bonaerense hizo referencia a los chicos que abandonaron la escuela durante la Pandemia: "Se desengancharon más de 100 mil en diversas tonalidades. La provincia viene haciendo hace 2 años un esfuerzo muy grande. Se sumaron 30 mil docentes nuevos. Es un trabajo que trajo resultados. La provincia tiene 135 distritos, en más de 90 hubo más clases que lo que se conoce. La pandemia trajo una modalidad virtual que necesita tecnología y no todos los sectores la tienen".

Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

La postura de los gremios docentes ante el anuncio del ministro

MDZ habló con representantes gremiales -organizaciones sindicales que integran el Frente de Unidad Docente bonaerense- sobre la confirmación del inicio de clase de forma presencial en la provincia de Buenos Aires. Los dirigentes consultados coincidieron en sostener que hay que esperar para ver como avanza el coronavirus, establecer cuáles serán los protocolos a aplicar en los establecimientos educativos y el avance en las negociaciones paritarias que arrancan en el mes de febrero.

Según fuentes gremiales, el 90% de los docentes de la provincia de Buenos Aires tiene el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, y el refuerzo de la tercera dosis a los docentes que fueron inoculados con Sinopharm comenzó a aplicarse a mediados de noviembre.

María Laura Torres, secretaria adjunta del SUTEBA (el gremio más importante de Educación de la provincia), quien explicó: “Quienes fijan el calendario escolar son las autoridades. En principio no tendríamos nada que decir en cuanto al inicio del ciclo escolar. Solo que tenemos que transitar como todos los años un proceso paritario salarial, tenemos que transitar un verano que esperemos sea de absoluto cuidado. Con una responsabilidad, no solamente del estado, sino de la sociedad para que podamos comenzar un mes de febrero distinto a este mes de enero que la escalada de casos es muy alta”.

Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, y María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA.

En cuanto al anuncio del ministro de Educación bonaerense sobre el comienzo del ciclo lectivo el 2 de marzo, María Laura Torres, la segunda de Baradel en la conducción gremial, afirmo: "Las escuelas en estos momentos están abiertas con las actividades de verano. A mi no me parece descabellado el anuncio de Sileoni porque faltan 2 meses. El calendario ya está fijado, lo único que le agrego el nuevo director general de Escuelas es que las clases van a ser presenciales, para mi seria sumamente apresurado decir que no van a ser presenciales también. Hay que esperar al mes de febrero en forma activa, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como sociedad para que bajen los contagios, el estado debe ser responsable y garantizar que el proceso de vacunación continúe como se está dando ahora. Para poder llegar al mes de marzo con un alto porcentaje de docentes y alumnos vacunados. Creo que es prematuro comenzar un debate que es a destiempo”.

Por su parte, Jorge Dobal, secretario general de AMET (sindicato que agrupa a los docentes técnicos de la provincia de Buenos Aires) sostuvo: “A medida que las condiciones sanitarias estén dadas no nos parece mal volver a la presencialidad. Eso si una presencialidad cuidada, estamos viendo que, al levantarse muchas restricciones en una época, que se suponía, tenia que haber bajo nivel de contagios está ocurriendo lo contrario. Nosotros ante esto planteamos prudencia y el uso de los protocolos”.

En cuanto a la consulta de si fue apresurado el anuncio del ministro de Educación bonaerense, Dobal respondió: “No quiero decir que se apresuró. El acaba de asumir, tal vez quiera dar una señal o un perfil sobre su gestión, pero tenemos que ir viendo lo que va a ocurrir día a día y como llegamos a fin de febrero y principios de marzo”.

Asimismo, el secretario general de Docentes Técnicos bonaerenses agregó: “La presencialidad se puede dar con protocolos, hay que ver que es lo que plantean los Ministerios de Salud de Nación y de Provincia. Creo que hoy el uso de barbijos en las aulas tiene que seguir siendo algo de uso cotidiano, eso es parte de los protocolos a implementar. Además, tenemos que llegar al inicio del ciclo lectivo con altos porcentajes de terceras dosis aplicadas, tanto en docentes como en alumnos. El porcentaje debería ser de entre un 70 y 80% de vacunados. No estamos en un momento para olvidarnos de los protocolos”. Jorge Dobal, secretario general del Sindicato de Docentes Técnicos de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, Jorge Dobal se refirió a las negociaciones paritarias con el gobierno de Axel Kicillof y afirmó que vienen teniendo un muy buen dialogo: "Se cerró el año con un 54,4% de aumento salarial (los aumentos a docentes y estatales en la provincia de Buenos Aires fueron dados en 6 tramos). Lo que hemos planteado desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, es que las paritarias de este año las queremos comenzar los primeros días de febrero y no terminar, prácticamente, el día anterior al inicio de las clases. Y queremos paritarias cortas para poder ganarle a la inflación”.