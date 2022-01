Rodríguez Larreta se metió en la polémica y criticó la postura de Cristina Fernández de Kirchner

Horacio Rodríguez Larreta habló este jueves sobre la postura del Gobierno nacional sobre cómo está afrontando el pago de la deuda. “Los mensajes del Gobierno son contradictorios”, aseguró.

“No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas del vencimiento con el FMI no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del Gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda nada”, indicó el jefe de Gobierno porteño.

Y agregó: “Acá, lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer y tener trabajo. Lo importante es tener un plan, que nos muestren cómo Argentina vuelva a crecer y generar trabajo; el acuerdo con el Fondo es un capítulo y no el más importante”.

Argentina debe pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) este viernes el primer vencimiento del año por US$718 millones.

El jefe de Gobierno hizo estas declaraciones al brindar detalles del inicio del ciclo lectivo en la ciudad en una escuela porteña junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña.