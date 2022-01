José Luis Espert fulminó a un funcionario que salió a romantizar el default

En las últimas horas distintos referentes del kirchnerismo se han expresado a favor de caer en el default y no pagar al FMI los 731 millones de dólares que vencen este viernes. Uno de los funcionarios del Estado que se han expresado en ese sentido ha sido el director del Banco Nación Claudio Lozano, al que el diputado nacional José Luis Espert salió a desmentir de forma contundente.

"Gente que nunca laburó muchos años en la actividad privada y con éxito como es el caso de Claudio Lozano adicto a vivir del Estado, debería tener prohibido cualquier cargo público", aseveró Espert. Específicamente, explotó por la declaración de Lozano respecto a que "no hay que tenerle miedo al default" porque es "una construcción discursiva del capitalismo financiero".

Gente que nunca laburó muchos años en la actividad privada y con éxito como es el caso de @Lozano_Claudio adicto a vivir del Estado, debería tener prohibido cualquier cargo público. Evitaríamos escuchar estupideces como éstas. Las deudas siempre se pagan. Con más o menos dolor. pic.twitter.com/svRLZkjmFQ — José Luis Espert (@jlespert) January 27, 2022

Para Espert, si políticos como Lozano tuvieran prohibido el acceso a cargos públicos "evitaríamos escuchar estupideces como éstas". "Las deudas siempre se pagan. Con más o menos dolor", aseveró Espert en las redes y recordó el programa televisivo en el que protagonizó un fuerte cruce con Lozano discutiendo sobre la carga impositiva que existe en el país.

En diálogo con Radio 10, Lozano aseguró que no hay que pagarle al FMI si no flexibiliza los términos del acuerdo. "Creo que esta claro que hay una voluntad de acuerdo por parte del Gobierno Nacional pero no de cualquier manera", subrayó.

uD83DuDC49 #MañanaSylvestre | uD83DuDCF1uD83DuDDE3? "Razonablemente la Argentina debe revisar los pasos que viene dando con el FMI, se debería dejar de pagar mientras se negocia", @Lozano_Claudio a @pabloladaga uD83DuDCF2 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/QTUJZNiAQp — Radio 10 - AM 710 uD83DuDE37 (@Radio10) January 27, 2022

"A pesar de la actitud que Argentina ha tenido, el FMI parece no tenerlo en cuenta, el crédito que dieron fue absolutamente irregular", agregó. "Razonablemente la Argentina debe revisar los pasos que viene dando con el FMI, se debería dejar de pagar mientras se negocia", concluyó en esa entrevista.