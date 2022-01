El lapidario comentario de José Luis Espert contra un funcionario kirchnerista

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, apuntó contra Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación y excandidato a vicepresidente en 2015. Precisamente, el economista libertario se mostró indignado por sus palabras expresadas respecto a una petición de declaración por parte de los directivos que le otorgaron el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Mauricio Macri.

En ese sentido, Espert manifestó con furia a través de su cuenta de Twitter: "Ex detenido por cómplice de encubrimiento al atentado genocida a la AMIA, retoma la política y ahora pontifica y da recomendaciones de moral y buenas costumbres. Esto es lo que me saca, me revuelve el estómago ¿Ya nos acostumbramos a todo? Basura.

Concretamente, Zannini presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti que cite a declarar a aquellos miembros del FMI que dieron el visto bueno para que se aprobara el préstamos de 44.000.000 millones de dólares durante el mandato de Mauricio Macri.

En la lista se encuentran Roberto Cardarelli, Yan Carrière-Swallow, Joyce Cheng Wong, Paolo Dudine, Jeta Menkulasi, Marcos Souto y Romain Veyrune.