Las dudas que existen detrás de los viajes de Cristina Fernández de Kirchner al exterior

A principios del 2020, varios países latinoamericanos ya estaban alertas porque ya habían salido las primeras noticias de casos de coronavirus en la región. Más allá de eso, obviando el contexto, Cristina Fernández de Kirchner no dudó en cancelar su vuelo previsto con destino a Cuba. El motivo del viaje habría sido para visitar a su hija, Florencia Kirchner, quien habría atravesado por un tratamiento médico en su estadía en la isla.

En ese momento, marzo 2020, el Gobierno nacional había anunciado algunas medidas que permitían, en ese entonces, el retorno de argentinos al país (no así el ingreso de extranjeros hasta el 31 de marzo). Respecto a la situación de Argentina, se estaba previendo la futura cancelación de los vuelos de línea que provengan de países no incluidos en la lista de los más afectados por el virus y dependiendo el itinerario del viaje, sería obligatoria o no la cuarentena. Por supuesto, ambas medidas exceptuando el viaje a título personal de la vicepresidenta de la Nación.

Asimismo, el 2021 pareció ser un año de muchas contradicciones internas dentro del partido del Frente de Todos (FdT), ya que en julio la vicepresidenta fue acusada por legisladores del PRO de utilizar la flota presidencial por supuestos “motivos personales”. Cuando, en realidad, la flota presidencial sólo puede ser utilizada por el presidente de la Nación para realizar viajes relacionados a su rol.

“Esto habilita únicamente al presidente a volar para inaugurar obras, al interior y al exterior aprobadas por el Congreso. Pero la flota no es para el vice y menos para viajes por motivos personales”, resaltó De Lamadrid, legislador por CABA.

En ese mismo contexto, la abogada que acusó a la vicepresidenta de “abusar” de un privilegio que al parecer no le competía, era Silvina Martínez. La abogada Martinez, explicó en LN+ que resultaba un poco llamativo que, poco tiempo después de que Cristina haya renunciado a su salario como vicepresidenta utiliza la flota presidencial. Pareciera ser que la vicepresidenta utilizaba los vuelos Aerolíneas Argentinas para llegar a El Calafate los fines de semana. La abogada cree que hasta ese momento, Cristina tenía pasajes aéreos gratis como los senadores.

La abogada especialista en tema de corrupción, Silvina Martínez, indicó que hubo 13 vuelos que se produjeron entre los meses de abril a junio de 2021 con destino a Río Gallegos o a El Calafate, ya que, anteriormente, la vicepresidenta solo usaba aviones de línea.

También tuvo mucha repercusión la falta de la vicepresidenta a un evento organizado en Rusia (San Petersburgo) denominado "Foro Euroasiático de Mujeres", que la tendría como una oradora destacada. Sin embargo, el embajador argentino en Moscú, Eduardo Zuaín, debió aclarar que CFK no asistiría por tener "una agenda intensa en la Argentina".

Además, en diciembre del mismo año, se difundieron las palabras del presidente acerca del pedido dirigido a los funcionarios nacionales para que, “en lo posible”, no viajen al exterior, debido a la escasez de dólares y las restricciones impuestas por el Gobierno para comprar pasajes internacionales en cuotas. Igualmente, este pedido sería ignorado por más de un funcionario de su propio partido.

Finalmente, esta semana se anunció que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, estará viajando este jueves a Honduras debido a que asistirá a la asunción presidencial de la dirigente de izquierda, Xiomara Castro, que será ungida como la primera presidenta mujer de ese país, tras haber sido electa en las elecciones generales del pasado 28 de noviembre.

“Finalmente, mi querida compañera y amiga Xiomara, más tarde o más temprano, el pueblo y la historia siempre hacen justicia.” Comienzo de la charla que mantuvimos el día lunes con Xiomara Castro de Zelaya, primera Presidenta electa de la República de Honduras. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 1, 2021

Al parecer, este “escape oportuno” de la vicepresidenta tendría otro motivo oculto además del de celebrar la asunción de la presidenta electa de Honduras. La otra razón por la cual se realizará este viaje consistiría en un operativo para realizar más cambios en el Gabinete nacional. Por eso es que la vice voló junto a legisladores y funcionarios de su círculo íntimo.