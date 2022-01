El furioso descargo de la pareja de Roberto Munives para justificar el escándalo

El ascenso a la cumbre del Aconcagua de Mónica Desoluc fue el desencadenante de la expulsión de Roberto Munives como jefe de la Policía de Mendoza. Están bajo investigación una serie de privilegios con los que habría contado Delsouc, pareja de Munives, entre los que se destacan el acompañamiento de la patrulla de rescate y el uso del helicóptero del Parque Provincial Aconcagua. Pero también la falsificación de una declaración jurada para que pudiese escalar el cerro más alto de América pese a no contar con el pase sanitario obligatorio. "A Munives lo sacó el narcotráfico, la mafia y la jugarreta política barata", disparó Delsouc en una entrevista.

En diálogo con Estación Zafiro, reconoció que no está vacunada y manifestó que por su enfermedad -acaba de superar un cáncer de mama- decidió no hacerlo. "No estoy en contra de la vacuna, pero decidí no meter en mi cuerpo productos que aún están en investigación”, subrayó.

Justamente ese fue uno de los agravantes que más complicaron a Munives. Sobre todo luego de la difusión de un documento en el que el subcomisario Ariel Astudillo -a cargo de la Unidad Patrulla de Rescate- le informa a la Dirección de Recursos Renovables que tanto Delsouc como el resto de los integrantes de esa comitiva "presentan esquema de vacunación completa".

También se investiga el posible uso indebido del helicóptero del Parque Aconcagua.

"Se dice que tengo la vacunación completa y ese documento es ajeno a mi. Nosotros nunca lo tuvimos en ese poder”, sostuvo Mónica Delsouc sobre ese punto.

Además, dijo estar muy afectada por todo lo ocurrido y habló de decepción. “Jamás tranzó con el narcotráfico ni con la corrupción. He visto muchas maldades. A Munives lo sacó el narcotráfico, la mafia y la jugarreta política barata", disparó.

La salida de Munives del Ministerio de Seguridad se confirmó ayer por la tarde luego de una conferencia de prensa en la que el ministro Raúl Levrino informara que le había solicitado la renuncia al funcionario por la investigación que se inició en su contra.

La situación de los involucrados es complicada ya que se los investiga por falsedad ideológica por mentir en la declaración jurada que presentaron ante la Dirección de Recursos Renovables. Se trata de un delito penal por el que arriesgan una pena de 1 a 6 años de prisión.