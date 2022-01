Un aliado de Alberto Fernández cuestionó con dureza una medida kirchnerista

Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, y cercano a Alberto Fernández, cuestionó una de las medidas impulsadas por Roberto Feletti, titular de la Secretaría de Comercio. “Basta de precios cuidados”, expresó.

El secretario de la UOM cerró la paritaria en 50,2% hasta abril, fecha en la que volverá a tratarse. “Sacamos 50,2% de aumento. Podés sacar 60% pero la plata no alcanza nunca. Si no se corrige la inflación no va a arreglarse nunca”, comenzó criticando Caló en una entrevista con Radio Con Vos (FM 89.9).

Y agregó: “Basta de precios cuidados. Hay que resolver el problema de fondo y ponerlo arriba de la mesa para corregir la inflación entre todos”.

Por otro lado, Caló cargó contra el Gobierno de Mauricio Macri y habló sobre el acuerdo con el FMI: “El acuerdo tiene que llegar. El FMI le hizo un préstamo a Macri para gane las elecciones. Tiene que reconocer que se equivocó”.

“A Guzmán lo apoyamos desde siempre. Es un muchacho joven y tiene una formación profesional que no he visto en otros ministros. Creo que lo tiene claro que no va a haber acuerdo sin el hambre de los argentinos. Para pagar hay que producir", continuó.

Por último, habló de la vacunación en las empresas: “Y de hecho, invitamos a los empleados a que se vacunen: tenemos que tratar de cuidarnos entre todos. Si 80% se vacuna, ¿qué le pasa al 20% que no?”.