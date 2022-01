La drástica solución que propone Omar de Marchi para avanzar con Portezuelo del Viento

El diputado nacional del PRO por Mendoza, Omar de Marchi, se quejó de la actitud "paciente" del gobernador Rodolfo Suarez, ante un nuevo freno a Portezuelo del Viento. Aunque dijo que la valora, a su entender hay que tomar una drástica decisión pese a los pedidos de Nación.

Para el diputado nacional, Portezuelo del Viento ya tendría que haber comenzado: "Se hicieron todos los estudios, había laudo del presidente Macri. Habría que haber arrancado y punto. Pero se produjo el nuevo cambio de Gobierno, entonces otra vez un palo en la rueda. Cambió también la composición política del Coirco, que es el comité integrado por las provincias que baña el Río Colorado y que lo regulan (Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén). Entonces también modificaron las condiciones que le ponen a Mendoza para avanzar con la obra. Todo traba, todo problema".

Omar de Marchi insistió en que Mendoza "tiene que avanzar en Portezuelo del Viento. Yo en junio de 2020 dije que había que seguir y no darle tanta 'pelota' al Coirco. El Coirco es un tratado, en definitiva, y si solo sirve para jodernos, hay que correrse, chau".

Portezuelo del Viento, 20 años de proyectos, estudios, idas y vueltas.

En aquel sentido, el legislador fue enfático en asegurar que "aceptar este nuevo laudo es resignarse a una derrota. ¿O alguien cree que este nuevo laudo, en el supuesto que se produzca, será favorable a Mendoza? Con las otras 4 provincias afines al Gobierno Nacional, será en contra de nuestra provincia".

"Entonces no había que someterse a ese proceso, sino avanzar y poner condiciones con la empresa para reservarse o preservarse de eventuales parálisis e inconvenientes que pudieran surgir", siguió sugiriendo. Y dijo que esto además demostraría una postura ante la Nación de no sometimiento ni mansedumbre, "al contrario de lo que nos está pasando ahora".

"Valoro la prudencia, paciencia y la actitud respetuosa del gobernador, pero el resultado es que a Mendoza le está yendo. Cada vez estamos más excluidos, más relegados. Cada vez nos joden más, para decirlo claramente. Entonces no nos estaría dando mucho resultado este camino", siguió Omar de Marchi.

Finalmente, ironizó: "Aparte, no estamos haciendo nada que no corresponda. Es una obra. No estamos diciendo que queremos transferir 600 millones de dólares al exterior como hizo Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz. Portezuelo del Viento es una obra para producir energía, que además favorece al sistema interconectado nacional. O sea que el principal beneficiado inclusive es la Nación. Suena increíble. Por eso Mendoza ha dejado de crecer y pierde protagonismo en la región desde hace muchos años".