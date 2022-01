Así fue la reacción de un intendente de Juntos por el Cambio cuando se conoció el video de la "Gestapo sindical"

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti (JxC), dijo hoy que se le puso "la piel de gallina" cuando el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas expresó que le gustaría tener una "Gestapo" para avanzar contra sindicalistas y aseveró que "no le gusta nada que lo graben en una reunión", como ocurrió en ese encuentro de 2017 en el Banco Provincia, ahora bajo investigación.



"Soy un lector de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y cuando Villegas nombró la palabra Gestapo se me puso la piel de gallina", sostuvo Grindetti, aunque señaló que "sobre la expresión, el exministro ya pidió disculpas".



De esta manera, el intendente respondió sobre el video en el que quedaron registrados exfuncionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal, exagentes de la AFI y empresarios, en un encuentro en el que se buscaba promover causas judiciales contra dirigentes sindicales.



"No me parece bien que se grabe una reunión, como vemos que pasó. Uno participa de mil reuniones, y no me hubiese gustado nada que me grabaran en una reunión, independientemente lo que se diga", dijo el jefe comunal a la radio Futurock.



En el video de esa reunión en la que el exministro expresaba su deseo de contar con una "Gestapo" para accionar contra los gremios, estaba acompañado por su par de Infraestructura Roberto Gigante; Adrián Grassi, que era subsecretario de Justicia; el senador Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, Julio Garro.



Además, se encontraban empresarios y los espías Juan Sebastián De Stéfano, director de Jurídicos de la AFI, y Darío Biorci, jefe de gabinete del organismo de inteligencia durante la gestión de Juntos por el Cambio y cuñado de Silvia Majdalani, exsubdirectora de la AFI.



En ese marco, agregó: "Yendo al fondo de la cuestión, hay gente como Julio Garro o Roberto Gigante que los veo incapaz de tomar una acción que no sean dentro de las normas y leyes y buen comportamiento".



"Esto no lo viví, lo miro de afuera, pero si por que los conozco, pongo las manos en el fuego que ellos no han tenido nunca cosa que esté detrás de esta palabra Gestapo", puntualizó.



Dijo que "por un tema de salud mental" no se pone a pensar si fue grabado en alguna reunión, porque, dijo "uno se pone paranoico".



Al ser consultado sobre el rol de la AFI, manifestó: "El debate siempre enriquece y quizás se habla tanto de esto y estaría bueno poner el debate donde corresponde, que sería en el Parlamento".