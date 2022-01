El avión de la polémica… la oposición quiere que Berni dé explicaciones

Hace unos días tomó estado publico la compra de un avión de lujo por parte del Ministerio de Seguridad Bonaerense a un valor muy superior al de mercado. La adquisición de la aeronave, un Beechcraft King Air B200GT/250, fue por licitación pública y tuvo un solo oferente.

Sergio Berni, quien por su accionar volvió a quedar en el ojo de la tormenta de la oposición y de la población, en declaraciones radiales dio detalles del porqué de la compra de la aeronave: “No es un avión de uso policial, no es un avión que se use para patrullaje. El error de información es que no es para la Policía Bonaerense. Este avión no es para la Policía. Es para que viajen los funcionarios”. Para justificar su compra el Ministro afirmó: “La Provincia tiene 307 mil kilómetros cuadrados, es 1523 veces más grande que la Ciudad. Es una de las provincias más grandes del país y requiere muchas distancias para trasladarse de un municipio a otro y los funcionarios necesitan trasladarse en avión”.

Asimismo Berni, para tratar de desligarse del tema, responsabilizó (como es costumbre, la culpa siempre es del otro) a la exgobernadora bonaerense por el estado de la flota de aviones de la Provincia, y agregó: “la gobernadora Vidal gastó 8 millones de dólares alquilando aviones. Están aquellos que prefieren alquilar aviones, que es un proceso que para mí no es transparente. Yo prefiero tener flota propia”.

En cuanto al valor de la compra, fuentes cercanas al Ministro de Seguridad de la Provincia afirmaron: "El proceso de compra pasó por todos los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires, no hay nada extraño".

Lo cierto es que el valor de mercado de ese avión nuevo es de 5.5 millones de dólares y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires desembolsó de las arcas estatales, por el avión de segunda mano, US$ 7.195.214. Es decir, 1.695.214 dólares más que uno recién salido de fábrica.

Los bloques de diputados y senadores de Juntos piden explicaciones al gobierno de Kicillof por la compra del avión.

El Bloque de Senadores de Juntos de la Provincia de Buenos Aires presentó un pedido de informes por la compra de un avión usado por una suma de US$ 7.195.214 y que pasará a integrar la flota del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El pedido de informes impulsado por los Senadores Juan Pablo Allan y Walter Lanaro es acompañado por sus pares de bancada. Los senadores quieren saber cuáles son las prioridades del Gobernador ante las necesidades de la población y por qué Kicillof autorizó la compra de un avión de lujo usado a mayor valor que lo que sale el mismo cero kilómetros.

MDZ hablo con el Senador Juan Pablo Allan, uno de los impulsores del pedido de informes, quien nos decía: “Desde Juntos no sabemos cuáles son las prioridades del Gobernador. En el Gran Buenos Aires la pobreza llega al 45%. El 65 % de los niños, niñas y adolescentes son pobres y el Gobernador autoriza la compra de un avión usado por más de 7 millones de dólares, cuando el mismo 0 Km sale 5 millones y medio de dólares, para que los usen los funcionarios. ¿Esas son las prioridades que tiene el Gobernador de la Provincia?”

En ese sentido el Senador Allan agregó:” Nos genera muchas dudas la adquisición del avión. Lo que sí queda claro es que las prioridades de Kicillof van por un lado distinto a las prioridades y necesidades de los Bonaerenses.”

En el mismo sentido los Diputados Bonaerenses de Juntos Daniel Lipovetsky, Florencia Retamoso y Noelia Ruiz presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo informe, entre otros puntos, por qué se autorizó la compra de un avión usado por encima del valor de uno nuevo; que detallen las características y den con precisión el monto de mantenimiento, conservación y uso de la aeronave; que informe las razones para la adquisición del avión; que detallen e informen la cantidad real de aeronaves que dependen del Ministerio de Seguridad y, por ultimo, que informe y detalle con precisión las partidas presupuestarias asignadas a la dirección de aviación.

En dialogo con MDZ el Diputado Lipovetzky afirmó: “No sabemos en qué se usaron los fondos del presupuesto de seguridad del año pasado y ahora nos enteramos que Kicillof autorizó a Berni la compra de un avión de lujo usado por 7 millones 200 mil dólares, para que vuelen los funcionarios, cuando nuevo sale 5 millones y medio. Algo no cierra.”

Lipovetzky agregó: “Una de las mayores preocupaciones de los vecinos de la Provincia de Buenos Aires es la inseguridad, y en vez de dar soluciones el Ministro compra un avión de lujo. Esperemos que ahora sí venga a la Legislatura a dar explicaciones y si viene que nos explique sus estadísticas, porque según Berni el delito bajó “considerablemente”, algo que no se estaría sintiendo en la Provincia de Buenos Aires”, sentenció el legislador.