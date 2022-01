Otra situación irregular vuelve a poner a La Cámpora en el ojo de la tormenta

Bien es sabida la voracidad por las cajas y los espacios de poder de la “Orga” fundada por Máximo Kirchner. Sin ir mas lejos, el jueves se oficializó en el Boletín Oficial (como anticipó MDZ) la designación de Marina Moretti, integrante de La Cámpora, como presidenta del IPS (Instituto de Previsión Social), una de las cajas más importantes de la Provincia de Buenos Aires. Todos los meses el Instituto de Previsión Social bonaerense mueve miles de millones de pesos en pago de jubilaciones, pensiones y demás beneficios. Un claro ejemplo de lo que es tener una caja ilimitada y un poder real.

Volviendo al eje de la nota, en el mes de diciembre se realizaron las elecciones en el Colegio de Odontólogos Distrito I de la Provincia de Buenos Aires (comprende los municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente, Brandsen, Magdalena, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Punta Indio y Presidente Perón), donde la oposición representada por la “Agrupación Unión y Compromiso” ganó las elecciones sobre la lista del entonces oficialismo “Odontólogos en Lucha Argentina”, representado por militantes afines al kirchnerismo y a La Cámpora-. Estos últimos, no reconocieron la derrota e hicieron renunciar a toda la junta electoral dejando al colegio en una situación de acefalia.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, con las exautoridades del Colegio de Odontólogos de La Plata.

Ante esta situación, no hay firmas para que los profesionales de la odontología puedan habilitar consultorios, matricularse, dar bajas, o validar cursos. Asimismo, los empleados ven peligrar sus sueldos, el colegio está entrando en una situación de mora con proveedores, con el Estado (nacional, provincial y municipal) y con las compañías prestatarias de los servicios públicos, ya que no hay nadie habilitado para que liberen los pagos. Los ganadores de las elecciones denuncian que no pueden ver el estado patrimonial y temen que haya un vaciamiento de las cuentas.

Esta semana se dio un nuevo capitulo en el conflicto, con la llegada de un “interventor trucho” y de una escribana, quienes intentaron tomar posesión de manera ilegal del Distrito I del Colegio de Odontólogos Bonaerense y se tuvieron que retirar luego de que los ganadores de las elecciones llamaron a la Policía y no pudieran acreditar la intervención.

MDZ habló con el Dr. Hernán Gossen, apoderado de “Unión y Compromiso”, la lista ganadora de los comicios, quien narró desde el inicio el conflicto en el Colegio de Odontólogos de La Plata.

El Dr. Gossen afirmó: “Las elecciones debieron haberse realizado en septiembre, pero nos impugnan la lista. No nos querían dejar participar por motivos absurdos, como que uno de los integrantes de nuestra lista se había mudado de un primer piso a una planta baja y por eso no podía acreditar la antigüedad, una locura. En diciembre, finalmente, vamos a elecciones y ganamos. Antes de ser proclamados, la junta electoral en una maniobra poco clara renuncia, dejándonos en un limbo, porque al no poder ser proclamados como ganadores en la asamblea no podemos asumir el cargo. Las autoridades que estaban dirigiendo el Colegio terminaron su mandato el 31 de diciembre, o sea que hoy el Colegio de Odontólogos Distrito I de la Provincia de Buenos Aires esta acéfalo”.

Al ser consultado sobre si en las elecciones había tenido alguna injerencia el estado provincial, el odontólogo apoderado de la lista ganadora dijo: “La cuestión política yo por ahora no la veo muy clara. Son antidemocráticos, eso queda más que claro y anti instituciones, porque quieren hacer desaparecer la caja de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires y están en contra de las instituciones de afiliaciones voluntarias. A ellos evidentemente no les interesa la institución. Solo quieren retener el poder, por eso piden la intervención del Colegio y no nos permiten asumir a nosotros que somos los legítimos ganadores en las urnas”.

El doctor Hernán Gossen, apoderado de la lista ganadora del Colegio de Odontólogos Platense.

Asimismo, el Dr. Gossen sostuvo: “La intervención es de manera ilegal porque solo firmaron 4 distritos, que son de Odontólogos en Lucha que responden a la anterior gestión, cuando la Ley 12.754 que nos rige a nosotros es clara para intervenir a un distrito. Tienen que tener la firma de 7 de los 10 distritos que integran el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires. Además, contaron con el aval de Entidades Profesionales, que es una dependencia del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que avalaron estas irregularidades. Es un caos, estamos atados de las manos, no podemos presentarnos a la Justicia hasta febrero por la feria judicial y estamos haciendo todo lo posible para que la institucionalidad del Distrito I del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires no sea avasallada por esta gente”.