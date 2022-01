Más problemas para Axel Kicillof: una ciudad suspendió los testeos por falta de insumos

Esta miércoles, la secretaría de Salud Pública de Chascomús anunció que ya no se realizarán testeos masivos de covid-19 por un tiempo indeterminado. La razón parecería ser por la falta de insumos. Ante esta situación, las autoridades sanitarias del municipio pidieron que quienes presenten síntomas se autoaislen y reporten su caso en la aplicación móvil “CUIDAR”.

Desde el municipio a cargo de Javier Gastón (Frente de Todos), aclararon en un comunicado que los testeos sólo se realizarán los días lunes, miércoles y viernes, únicamente en el horario de 14hs a 16hs. Esta situación parece aumentar la preocupación en el norte del Conurbano. Parecería que el gobierno de Axel Kicillof estaría poniendo en duda la importancia de continuar con el conteo diario de casos de covid-19, siguiendo la idea del gobierno nacional de empezar a tomar al coronavirus como una “gripe común”. Ante esto, se vio una baja significativa del 50% en las entregas de insumos a los dispositivos de testeo en los últimos días.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, pasó a justificar la decisión del oficialismo diciendo que teniendo en cuenta el actual contexto, “pierde sentido” el conteo diario de contagios porque “no hay un correlato entre casos e internados” debido a los grandes avances en la campaña de vacunación en el país.

Según se informó, quienes presenten síntomas leves o hayan sido contacto estrecho no serán hisopados en el hospital municipal. Asimismo, se informó que el municipio sólo cuenta con insumos para quienes requieran internación. Así Chascomús se convierte en el primer municipio en segmentar los testeos.

"Lo que estamos viendo es que ya no es el reporte de casos día a día el que marca lo que está pasando con la pandemia, si no la gravedad de los casos porque estamos viendo que hay miles y miles (de contagios) pero que no tienen la preocupación que tenían antes", explicó Kreplak.

Igualmente, resulta curioso que sólo sea Chascomús quien haya tenido que limitar significativamente la cantidad de testeos “por motivos logísticos”. Ya que este distrito está a pocos kilómetros de la capital provincial y se ubica sobre la autovía 2, que une al Gran Buenos Aires con Mar del Plata, epicentro de la temporada de verano en la costa Atlántica.