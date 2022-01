El escándalo por el viaje de Luana Volnovich se traslada a la Justicia

Luego de que se viralizaran imágenes de la titular del PAMI, Luana Volnovich, y su pareja y segundo al mando en la institución, Martín Rodríguez, de vacaciones en la una paradisiaca isla mexica, la diputada de la oposición Graciela Ocaña decidió radicar una denuncia ante la Justicia acusando a ambos funcionarios de incumplimiento de sus deberes, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Las vacaciones de Volnovich causaron un verdadero terremoto puertas adentro en el Gobierno y en el seno de La Cámpora. Incluso, hasta aparecieron rumores que indicaban que el malestar de Máximo Kirchner era tal que llegaría a pedirle un paso al costado. Sin embargo, desde Casa Rosada optaron por tomar el tema con mayor precaución y, este jueves, la vocera, Gabriela Cerruti, aseguró que se trata de un "tema cerrado".

Desde la oposición observaron el tema como una oportunidad para incentivar los cuantiosos conflictos que se tienen abiertos contra la gestión de Alberto Fernández. Ocaña criticó el estado de "acefalía" en el que quedó la obra social durante los días en que la pareja estuvo de vacaciones.

"Es un hecho escandaloso que tendría serias consecuencias en la vida real ya que la acefalía de una obra social como el PAMI, que brinda servicios de salud a millones de jubilados, repercute seriamente en el modo y el tiempo y forma en que los beneficiarios reciben las prestaciones, que, dicho sea de paso, en algunos casos revisten cuestiones de vida o muerte", indicó la legisladora de Juntos por el Cambio.

Según Ocaña, la actitud de la número uno del PAMI y quien la secunda debe ser juzgada con dureza: "La situación que he descripto no merecería ninguna observación particular, siempre y cuando se tratase de dos simples ciudadanos disfrutando de sus vacaciones, pero esta circunstancia no se corresponde al caso en particular ya que se trata de dos funcionarios públicos, designados mediante decreto presidencial".