Camiones varados: demoras, insólitos requisitos de Chile y paro indefinido

La semana pasada comenzó un conflicto que, con el correr de los días, fue creciendo e intensificándose notoriamente: cientos de camiones quedaron varados en el paso fronterizo Cristo Redentor entre Argentina y Chile. La situación derivó finalmente en un paro por parte de quienes integran Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Apocram), quienes manifestaron a MDZ el calvario vivido, producto de los ineficientes requisitos sanitario planteados recientemente por el Gobierno de Chile".

"Si la persona adelante tuyo le sale positivo, a los cuatro choferes de atrás los declaran positivos por contacto estrecho o criterio epidemiológico", afirmaron los choferes.

Los camioneros que se dirigían al país trasandino para despachar sus cargas detuvieron su marcha en diferentes puntos de Mendoza, pero la mayoría se acumuló entre Uspallata y Las Cuevas, a poco kilómetros de la frontera. Incluso, camiones que vienen desde Paraguay, Brasil y Uruguay también se vieron afectados.

MDZ asistió a uno de los puestos aduaneros en Uspallata, donde los camioneros presentes armaron un pseudo campamento como medida de fuerza ante la problemática. Allí, se mantienen juntos hasta que las Cancillerías resuelvan el conflicto.

"El problema es que se exige un PCR negativo, que es el tratado entre Argentina y Chile, para poder cruzar. Pero ahora la parte de Chile quiere testear a todos los camiones con uno de antígenos. Lo están haciendo, pero somos 900 camiones que pasan por día y hay cuatro puestos de hisopado. Sumando controles de carga y otros aspectos, son 10 camiones por hora los que pasan", contó uno de los involucrados.

En tanto, dieron detalles sobre inusuales prácticas para detectar casos de coronavirus por parte de las autoridades chilenas. "No solamente te hacen el test, lo insólito es que si la persona adelante tuyo le sale positivo, a los cuatro choferes de atrás los declaran positivos por contacto estrecho o criterio epidemiológico. Es un capricho de ellos. Te mandan a aislarte a Chile. Ni hablar si, por ejemplo, viene una persona de Brasil con 4 o 5 camiones más. Si a uno de ellos le detectan coronavirus, también los cuentan como positivos".

"No puede ser que acá (en el puesto de Uspallata) te hacés el PCR, te dan el resultado negativo y que tres horas después te salga positivo en aduana con el de antígenos, que es menos confiable. Yo creo que el problema es Chile. Aprocram está buscando la solución, pero nosotros les dijimos que para que esto se abra tienen que venir a testearnos acá. Si da negativo, nosotros cruzamos Libertador y que nadie nos haga problemas. Sino, de acá no se mueve nadie".

Además, señaló que la medida de fuerza tiene un plazo indeterminado. Sobre qué piensan las empresas respecto a la decisión, comentó que "los están apoyando".

"Esto empezó desde que volvió el turismo. Antes te testeaban aleatoriamente. Después quisieron aplicarlo para todos, pero no tienen la estructura necesaria. No se cambian ni los guantes para agarrar todos los hisopos que usan", lanzó un camionero.

Sobre la posibilidad de cortar el tránsito para camiones provenientes de Chile, generando así nulidad en el transporte de cargas hacia ambas direcciones, los camioneros sostuvieron que "hasta ahora estamos de acuerdo que no se mueve nadie. Si esto sigue normal, nadie corta ruta ni nada. Esperemos no llegar a eso".

"Estamos desde el domingo a la mañana acá. Esto es una burla. Se está cortando en todos lados: en La Paz, San Juan. Los camiones que vienen de Buenos Aires no llegan a Mendoza".

¿Puede haber desabastecimiento en Chile?

Consultados por las presiones por posible desabastecimiento en regiones de Chile, algunos esgrimieron: "¿Qué vale más? ¿La mercadería o el ser humano? No es humano llegar y hacer 20 horas de cola en el paso. Por su parte, otros afirmaron que el país vecino ya está comenzando a sufrir las consecuencias en cuanto a la entrada de mercadería internacional, la cual no es solo consumida locamente, sino que también es trasladada al mundo a través de los puertos de Valparaíso y San Antonio.

Uno de los problemas a tener en cuenta es que algunos elementos trasladados no pueden resistir tanto tiempo en el camión. "Tienen que echarle gasoil de los camiones para ponerle al grupo electrógeno. Hay carne, ajo congelado, insumo médicos, de todo", dijeron. Los camioneros armaron un campamento hasta que se solucione la situación y no les impidan cruzar la frontera.

Asimismo, en relación a cuál es la reacción de las fuerzas de Seguridad de la zona, subrayaron que "los gendarmes nos dijeron que mientras no hagamos lío o infrinjamos una ley, no pasa nada. No estamos tapando la salida".