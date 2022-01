Reapareció Pedro Cahn para defender el pase sanitario

En medio del avance de la tercera ola de coronavirus en Argentina, este domingo reapareció el infectólogo Pedro Cahn y defendió el pase sanitario que empezó a regir en el país a partir de este sábado.

En diálogo con Radio 10, Cahn sostuvo que la medida implementada es "excelente" y que "funciona como un estímulo para la gente que demora en vacunarse".

"Creo que el pase sanitario es una excelente medida. Hay que entender que una vacuna puede ser obligatoria, pero si alguien no se quiere vacunar no va a ir un policía a tenerlo de los brazos. Lo que tenemos que hacer es convencerlos. Que se va a incorporar la vacuna al Programa Nacional de Inmunizaciones, no tengo ninguna duda", aseguró.

Además, el infectólogo criticó a quienes se quejan o presentaron medidas cautelares para eximirse de llevar el pase sanitario. "Para algunos que protestan, no es un invento argentino. La gran mayoría de las cosas buenas y malas que pasaron en nuestro país en relación a la pandemia han sido parte de la realidad en el resto del mundo. El pase sanitario está vigente en todo Europa y en varios estados de Estados Unidos", justificó Cahn.

Al ser consultado por la posible aplicación de una cuarta dosis, Cahn resaltó que aún resta vacunar a una gran parte de la población con la segunda, por lo que es apresurado plantearlo.

"El invierno complica las cosas siempre, por lo que esperábamos que esta tercera ola apareciera a partir de marzo. Pero se adelantó por la ómicron. Inevitablemente vamos a tener un creciente en el número de las terapias intensivas", aseguró Cahn, quien agregó que mientras que el sistema de salud no se colapse "no habrá problemas" con la nueva variante.

"Estoy de acuerdo con la reducción de días de aislamiento. La gran cantidad de personas aisladas por ser contacto estrecho perjudican la situación socioeconómica del país y esta vez hablamos de una variante de muy fácil transmisión, pero de período de incubación más corto", completó Cahn.