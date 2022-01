La lapidaria definición de un ministro contra los pediatras

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, explotó contra los pediatras, ya que para él los profesionales "hacen mala praxis" y son culpables de que los menores de 11 años no se vacunen.

"Hay un problema con los menores de 11 años, que es el grupo que menos está inmunizado. Hay un error de la Sociedad Argentina de Pediatría, que cuestionó la vacuna. Luego se desdijo, pero hay muchos pediatras que de una manera muy equivocada, errónea, creo yo haciendo mala praxis, que no indican la vacuna a los chicos", señaló el ministro en declaraciones con Radio 10.

Y añadió: "Estamos trabajando para ofrecer la vacunación en las escuelas en el próximo mes para que los chicos puedan llegar vacunados".

Por otro lado, el titular de la cartera sanitaria bonaerense aclaró que el reporte diario ya no es tan importante como antes: "Ya no es el reporte del día lo que marca lo que pasa con la pandemia, sino la gravedad de los casos. Vemos miles y miles pero no la preocupación que veíamos antes".

“Hay muchas cosas que el médico de a pie no sabe, pero que saben las autoridades, entonces antes de salir a llevar dudas a la sociedad, me parece que lo que corresponde a las instituciones es hacer un trabajo responsable y hablar primero con las autoridades”, concluyó.