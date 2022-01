La oposición explotó de ira tras la suspensión del encuentro con Guzmán

Este lunes se dio a conocer que la reunión entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y referentes de la oposición fue suspendida a poco menos de 24 horas de su realización. La confirmación fue anunciada por el gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, lo cual no cayó bien entre dirigentes de Juntos por el Cambio, que instantáneamente manifestaron su malestar.

"El Gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mi no me sorprenden", sostuvo el senador nacional mendocino, Alfredo Cornejo.

El gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mi no me sorprenden. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 17, 2022

Por otro lado, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, señaló: "La suspensión de la reunión con el ministro de Economía confirma que este es un Gobierno con modelo de libro cerrado. Se hablan a sí mismos. Les pedimos información y nos queda claro que sólo quieren una aprobación con sometimiento. Y es lo que no vamos a permitir".

La suspensión de la reunión con el ministro de Economía confirma que este es un Gobierno con modelo de libro cerrado. Se hablan a sí mismos. Les pedimos información y nos queda claro que sólo quieren una aprobación con sometimiento. Y es lo que no vamos a permitir. pic.twitter.com/4bzgcUUigG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 17, 2022

En tanto, el diputado nacional cordobés Mario Negri comentó que "es un final anunciado. El ministro de Economía y el Gobierno sólo querían una reunión con la oposición para que los aplaudieran, sin informar nada. Están jugando con el futuro de los argentinos y de continuar así encaminan al abismo a todo el país.