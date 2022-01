Tensión entre el Gobierno y la oposición: no habrá reunión por la deuda

La reunión entre el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y referentes de la oposición no se llevará a cabo. Desde Juntos por el Cambio aseguran que no recibieron la convocatoria y acusan al funcionario de no querer informar sobre las tratativas con el FMI.