El PRO y el Frente de Todos definen candidaturas para 2023

La temporada marplatense de verano 2022 es particular: no hay políticos presentando libros todas las semanas ni haciendo recorridas en los medios. Ni siquiera el paseo irresponsable de Sergio Berni a bordo de un helicóptero policial pareciera tomar relevancia. Lo que sí hay, es mucha especulación sobre cómo abordar el 2023. Aunque nadie quiere hacerlo público, en off la conversación política está signada por posibles candidaturas en los más diversos ámbitos de la decisión soberana.

Rosario Agostini, la periodista jujeña ampliamente reconocida por su intensa actividad en Twitter y que ha llevado adelante una fuerte batalla republicana cuestionadora de lo que fue el poder cuasi omnímodo de Milagro Sala se encuentra visitando la ciudad de Mar del Plata. En el hotel Dos Reyes mantuvo una larga conversación sobre la política jujeña y las perspectivas en la provincia con una interlocutora muy interesada: Patricia Bullrich, quien se encuentra vacacionando en la ciudad feliz, luego de años de elegir el campo para su período de descanso estival.

De esta reunión surgió una fuerte definición: Agostini se involucra en política y se convertirá en la armadora de Bullrich para el PRO, que busca posicionarse a nivel nacional y darle así batalla a la UCR en todos los cargos electivos a lo largo y ancho del país. Esta decisión le planta la cara al poder de Morales en una provincia que sólo ha conocido de peronistas y radicales en su historia política.

Pero el PRO no es el único partido que comienza a definir posiciones en vistas al 2023: Daniel Scioli, exgobernador de la provincia de Buenos Aires, pasó por «la feliz» y, aupado por Florencio Aldrey Iglesias —dueño del diario La Capital—, mantuvo reuniones con diversos empresarios ante los cuales anunció que cabildea para ser candidato a intendente de la ciudad de Mar del Plata en 2023. De confirmarse, se estaría ante un capítulo inédito de la política nacional: un ex gobernador y ex candidato a presidente que baja sus expectativas a una mera candidatura a intendente.

La idea de la candidatura de Scioli viene a cuento de la mala relación que tiene el gobernador Axel Kicillof con Fernanda Montoto Raverta, cuya lista sufrió una enorme derrota en las elecciones de medio término en 2021. Frente a la desazón que provoca el buen posicionamiento de Guillermo Montenegro —con 70 puntos de imagen positiva—, Scioli aparece como una atractiva opción a la hora de competir con él.

En una playa junto al mar se forjan las aspiraciones y ensoñaciones políticas de cara al 2023.