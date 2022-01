El polémico sindicalista que comparó la gestión de Mauricio Macri con la dictadura

El extitular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez reiteró hoy su pedido de justicia por el procesamiento que enfrenta por supuesto lavado de activos y sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri "no solo venía a quedarse con el país", sino que "iban a cometer el mismo genocidio que cometió la dictadura".



"Gracias a Dios y al pueblo argentino que votó y desplazó a esta gente porque no solo venían a quedarse con el país, sino que iban a cometer el mismo genocidio que cometió la dictadura", afirmó Suárez en declaraciones a Radio Cooperativa.



En ese contexto, señaló que "a nosotros no solamente nos metían presos si ellos ganaban, nos mataban a todos".



El ex titular de SOMU aseguró que el gobierno de Macri llevó adelante "el mismo plan" que la dictadura militar, agregó que su agrupación gremial "era vista en el mundo como modelo de sindicalismo" y sostuvo que por ese motivo lo "metieron preso, inventaron causas e hicieron inteligencia" para "controlar" a su familia.



"Gladys Gonzalez (actual senadora nacional y en aquel momento diputada) le dijo al (exjuez federal Rodolfo) Canicoba Corral que si no me metían preso a mí, iban a armarle las carpetas e iba a terminar preso él, porque quien la tenía más larga era Mauricio Macri", aseguró.



Suárez, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, recordó que cuando estuvo detenido sufrió torturas y manifestó que, incluso, querían "amar un libreto" para que declare en "contra los Kirchner".



"Solamente quiero justicia y hasta el ultimo día de mi vida voy a luchar por eso", subrayó.



El extitular del SOMU consideró que los argentinos "no se merecen" la justicia "que tenemos" y destacó que va a acompañar la movilización del 1ro de febrero convocada por diversas organizaciones sindicales bajo la consigna "Basta de injusticia y lawfare".



"El juicio dirá todo, porque es un juicio inventado sin pruebas", advirtió y agregó: "voy a esperar mi absolución y la reintegración de lo que nos han sacado y robado y del desastre que han dejado en las familias marítimas".