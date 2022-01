Berni y el porque de sus extravagantes declaraciones sobre la baja del delito en la provincia de Buenos Aires

En declaraciones periodísticas, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo que “por primera vez se ha conseguido bajar el delito de manera contundente” en territorio bonaerense. Algo que no se estaría viendo reflejado ante los reiterados hechos de inseguridad que día a día se multiplican varias veces y se pueden observar en los medios de comunicación, con un denominador común “la violencia”.

El ciudadano de a pie de la provincia de Buenos Aires es víctima a diario de la inseguridad, esa inseguridad que para Berni está bajando. Invierten miles de pesos, de sus magros bolsillos, en sistemas de seguridad y ensayan cientos de trucos cuando entran o salen de algún lugar para tratar de engañar (no siempre con suerte) a los delincuentes que se sienten a sus anchas ante la inacción de un estado que dejó librado a su suerte a los ciudadanos.

Luego de leer las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense muchas de las victimas de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y sus familiares, se estarán preguntado: ¿Qué le pasa a Berni?, ¿dónde vive?, ¿por qué dice semejante patraña?, ¿hasta cuando nos van a seguir faltando el respeto?... Berni sabrá que mucha gente se canso de hacer las denuncias porque el sistema los harto, especialmente el en conurbano. Se cansaron de estar horas esperando que les tomen las denuncias mientras ven como los delincuentes que les robaron salen más rápido que ellos de las comisarias.

Una fuente policial conto a MDZ que en las zonas calientes del conurbano solo se denuncias los hechos cuando las victimas están aseguradas, dijo: "Es la única forma que tienen de recuperar algo, los que no están asegurados se las arreglan como pueden, en algún momento se lo van a cobrar. Esto es la ley de la selva, no se arregla más”. En cuanto a las declaraciones del ministro afirmó, mientras soltaba una risotada: “Dónde vive Berni…. ¿en Narnia?, que grande le queda la provincia”

Más allá de sus polémicas declaraciones sobre la baja del delito “de manera contundente” en la provincia de Buenos Aires, Berni le tiró la pelota a los intendentes por el tema de la inseguridad, les pidió que se hagan cargo de la seguridad en sus municipios. Dijo: "Los intendentes no entienden que su responsabilidad no se limita a poner cámaras. Los intendentes tienen una gran responsabilidad, la génesis del delito no empieza solo en las familias, sino también en su entorno, en el barrio".

Vale recordar que, con la excusa de una mejor coordinación de la emergencia por el coronavirus, Kicillof en marzo del 2020 le sacó a los municipios el manejo de las policías comunales. Lo que generó un pico de tensión con los intendentes en especial con los de la oposición. En tanto Berni, en octubre de ese mismo año había dicho: "La policía local no es del intendente, es de la provincia de Buenos Aires, el plan de seguridad es de la provincia" y le pidió a los intendentes opositores que no sean demagogos.

¿Bajó o no bajó el delito en la provincia de Buenos Aires?

Para saber si realmente bajo el delito en la provincia de Buenos Aires MDZ habló con quienes están a diario con la problemática de la inseguridad en territorio bonaerense

El fiscal Marcelo Romero, titular de la U.F.I (Unidad Fiscal de Investigación) N° 6 de La Plata, lo primero que nos dijo es que nunca bajó el delito en la provincia de Buenos Aires y calificó de "irresponsable" al ministro Berni por sus declaraciones, agregó: “No solo no bajó el delito, sino que aumento y eso lo vemos a diario. En las fiscalías hay cada vez más causas, es decir, que hay cada vez más delitos. Sumados a los hechos que no se denuncian, sumado a los hechos que no podemos encontrar a los autores, es decir, aquellas causas que tienen autor ignorado que son un montón. Y, como condimento extra de este aumento de la criminalidad, se nota también un notable incremento en la violencia en todas las formas de comisión criminal, es decir, el delito se ha agravado en el sentido que es más violento”.

Asimismo, Marcelo Romero afirmo: “Lo que dice Berni no es verdad, el delito ha aumentado. No solamente aumentó en este gobierno y con su gestión, sino que viene aumentando desde que yo recuerdo. Cada año hay más delito”. Además sumó que: “Las estadísticas se pueden dibujar, aun sin mentir. Por ejemplo: una muerte violenta se caratula averiguaciones causales de muerte, puede ser un suicidio, un homicidio, un homicidio culposo o una anciana que se muere en su casa de un paro cardiaco sin ninguna intervención de un tercero. Las cuatro investigaciones van a ser averiguaciones causales de muerte. Si tenemos nada mas que ese dato va a bajar el homicidio, si claro, pero no es real”. Fiscal Marcelo Romero Titular de la U.F.I Nº 6

Con respecto a las declaraciones de Sergio Berni, el fiscal Romero dijo: “Es una opinión muy personal, a Berni lo vi dos veces en mi vida, con el tema del desalojo de Guernica. Yo creo que él no soporta estar ausente de los medios. Él necesita tener exposición pública en los medios, necesita ser polémico, necesita decir que disiente con Cristina, aunque después la obedece ciegamente, necesita discutir con el Gobernador. Él necesita ese tipo de cosas para aparecer en los medios. Evidentemente, Berni tiene un problema”.

En tanto, Walter Lanaro, senador bonaerense de Juntos por el Cambio y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, le dijo a MDZ: “No sé lo que dirán las estadísticas que está mirando Berni, yo no creo que haya bajado el delito que es la máxima preocupación de los bonaerenses. Ni el delito bajo en la provincia de Buenos Aires, ni la inflación está a la baja como dice el presidente, ni se corta la luz por el crecimiento como dicen desde el gobierno. Este gobierno, tanto el nacional como el provincial evidentemente viven en una realidad paralela”.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense agregó: “Berni sabe que la inseguridad es la principal preocupación de los bonaerenses. El miedo a que te maten en la calle o de mínima que te roben y pasar un mal momento es demasiado. Berni lo sabe y evidentemente quiere sacar un redito político de todo esto. Ya sabemos cómo es, ya sabemos lo que le gustan los títulos rimbombantes. Ya conocemos el perfil del ministro. La situación que se está viviendo no está bien y definitivamente lo que está haciendo Berni es desviar la atención” Senador bonaerense JxC Walter Lanaro, Pte de la Comisión de Seguridad del senado de la Pcia

Asimismo, el senador Lanaro dijo que desde la comisión que preside le van a pedir explicaciones al ministro y agregó: “Ojalá Berni se presente y dé explicaciones. Nuestro deber es pedir las explicaciones y vamos a ver en qué estadísticas se basa para hacer esas afirmaciones. Lo que sí está claro es que el vecino tiene miedo de vivir en la provincia de Buenos Aires, eso lo sabemos todos y sino ponemos manos a la obra y no nos ponemos en una mesa a tratar de resolverlo va ser muy difícil que salgamos adelante. Esto que hace el ministro es tratar de desviar la atención, sacar un redito político como ya sabemos que es su perfil”.

Por otra parte, Lanaro afirmó que Berni es parte del gobierno de Kicillof, que no tiene ningún aspecto positivo desde que comenzó la gestión, al igual que el gobierno nacional y agregó: “La verdad que es de las peores cosas que no han pasado en la historia de la provincia y en la historia de la Nación. Honestamente lo digo y sin faltar el respeto y buscar una chicana, cuesta encontrar en la historia de la provincia de Buenos Aires pero que el gobierno de Kicillof y me cuesta encontrar un gobierno peor, desde la vuelta de la democracia, que el de Alberto Fernández”.