Un hombre clave del Gobierno cruzó a Bullrich por los cortes de luz

El asesor presidencial en materia de energía, Ariel Kogan, salió al cruce de las críticas de Patricia Bullrich en relación con las medidas que adoptó el Gobierno nacional ante la demanda extraordinaria de electricidad por la ola de calor en todo el país, y recordó que la dirigente del PRO integró una gestión que no invirtió en el sector y sólo se preocupó en aumentar las tarifas.



"La señora Patricia Bullrich no nació de un repollo. Es la presidenta del PRO y ex ministra del Gobierno de Macri que finalizó hace dos años, luego de cuatro años de gestión sin prácticamente inversión en el sector eléctrico, habiendo instalado a la Argentina en el selecto grupo de países que tuvo un apagón nacional total, que se extendió a parte de los países vecinos", afirmó a el asesor del presidente Alberto Fernández.





Al respecto, Kogan dijo que "en los dos últimos días hubo en nuestro país un récord histórico de demanda eléctrica, que puso en máxima tensión todo el sistema eléctrico. Generación, transporte y distribución, estuvieron trabajando con cargas extremas para responder a la demanda".



"Ese pico de demanda -agregó-, que se vio generado por la evidente recuperación de la economía, combinada con una ola extrema de calor que asola a todo el hemisferio sur del Planeta, sumado a una sequía que arrastra años y restringe al mínimo el uso de la hidroelectricidad, debió ser enfrentado por nuestro Gobierno con el estado de desinversión en que el gobierno que integró la Sra. Bullrich, dejó el parque de generación térmica, el sistema de transporte y el de distribución del AMBA".



Para el asesor presidencial, "desde cualquier análisis racional, es impensado que, salvo un manto total de impunidad o una desmemoría colectiva absoluta, una encumbrada dirigente de aquella gestión juzgue las medidas que, en esta emergencia eléctrica, nuestro gobierno se vio obligado a tomar para enfrentar el problema, buscando minimizar los efectos graves que se preveían".



Precisó que para ello "se apeló a intentar disminuir el consumo en las dependencias del Estado, y a la reducción voluntaria del consumo de electricidad de las grandes empresas, para descomprimir el sistema en su conjunto".



Remarcó que fueron "medidas de urgencia para atender una situación de urgencia, con la herramienta desinvertida que tenemos. Otras ideas hubieran sido bienvenidas, pero del sector político que lidera la Sra. Bullrich sólo se escuchó como propuesta, la de aumentar las tarifas".



Recordó Kogan que "el presidente Alberto Fernández asumió el Gobierno y de inmediato se desató la pandemia. No obstante, se comenzaron a ejecutar obras eléctricas en todo el país. Estaciones transformadoras y líneas de alta tensión en La Rioja, Formosa, Chaco, Corriente, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán, Misiones y Provincia de Buenos Aires, impulsó las obras de ampliación de generación hidroeléctrica en San Juan, y en Yacyretá y Añacuá, y a proyectar otras buscando el financiamiento como AMBA I, el anillado de transporte a la región mas densamente poblada del país".



"Un país en crecimiento económico que con aumento sostenidamente del nivel de vida de su pueblo, genera una demanda creciente de energía", afirmó Kogan, y señaló que "para resolver esta situación hay dos actitudes: intentar bajar el consumo de la gente y de la actividad económica, o desarrollar el sistema que debe abastecer esa demanda".



"La que esgrimió el Gobierno que integró la Sra. Bullrich fue alarmarse por el crecimiento del nivel de vida de las mayorías populares, de los estándares crecientes de sus niveles de consumo, y del crecimiento de la actividad económica, que generaban consecuentemente un aumento de la demanda eléctrica. Entonces, intentaron reducirla comprimiendo hasta la asfixia los ingresos de la gente, y aplicando políticas que generaron una caída de la actividad económica general", indicó el asesor.



"La otra actitud es planificar, buscar financiamiento y ejecutar la ampliación y mantenimiento del parque generador, y las obras de infraestructura de Transporte y Distribución que resuelvan las falencias actuales, y respondan a la demanda futura de una Nación en desarrollo. Es la actitud que elige por convicción nuestro Gobierno. Sería muy interesante y constructivo que la Sra. Bullrich y el sector que lidera, realicen aportes concretos en este sentido, desde la autocrítica de no haberlo hecho cuando gobernaron", concluyó Kogan.