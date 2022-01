La importante misión que se le encomendó a Cafiero en Washington

La Argentina espera una respuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) a su propuesta, mientras continúan las conversaciones técnicas y políticas para avanzar en la negociación de un nuevo programa de financiamiento. En ese marco se inscribe el viaje a los Estados Unidos que la próxima semana realizará el canciller Santiago Cafiero para reunirse con el secretario de Estado, Antony Blinken, en Washington, con el objetivo puesto en las negociaciones con el FMI.



Durante la semana, luego de que el Gobierno hiciera pública la resistencia de algunos miembros del directorio del Fondo a alcanzar un acuerdo -en especial por el tema fiscal-, continuaron los contactos diplomáticos y técnicos con directivos del organismo, para llegar a un acuerdo para reprogramar los vencimientos de la deuda del programa stanb by.



En los últimos días también se alzaron voces de especialistas internacionales que advirtieron sobre el acuerdo fallido del 2018 y de la posibilidad de que, de nuevo, el Fondo se equivoque con la Argentina si presiona con metas que impliquen un mayor ajuste fiscal y que impidan la recuperación de la economía del país.



"Argentina ya presentó su propuesta y espera y está en manos del FMI ahora tratar de dar la respuesta lo más rápido posible", sostuvo el jueves la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.



Según indicó, el acuerdo con el FMI "no es solamente un tema económico" y, por lo tanto, en esta negociación participa no sólo el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien lleva adelante reuniones "permanentemente", sino también el embajador argentino en EE.UU., Jorge Argüello, de parte de la Cancillería argentina.

Junto al canciller @SantiagoCafiero, definimos los objetivos y la agenda de su próximo viaje a los Estados Unidos para seguir profundizando la relación bilateral, en el marco de nuestra mirada geopolítica sobre el nuevo orden mundial. pic.twitter.com/TNDzOFDfbZ — Alberto Fernández (@alferdez) January 12, 2022





Cerruti confirmó también que el canciller Santiago Cafiero se entrevistará el próximo martes con el secretario de Estado, Antony Blinken.



El encuentro, explicó, "será para llevar adelante otro tipo de reuniones que tienen que ver con la discusión geopolítica y entre Estados sobre el próximo acuerdo (con el FMI)", entre otros temas.



De cara a esa misión, Cafiero se reunió el viernes con el ministro de Economía, Martín Guzmán, antes de emprender viaje a Washington, donde permanecerá por espacio de 48 horas.



"Se trata de la primera reunión de alto nivel entre los cancilleres de ambos países, y que contiene una agenda bilateral y política. Se va a repasar toda la relación, que es óptima, intensa y fructífera", dijeron fuentes oficiales sobre ese encuentro.



Respecto del tema puntual del acuerdo con el FMI, en el Gobierno creen que el ala política del presidente Joe Biden es la más sensible al tema y quiere colaborar con la Argentina en la resolución de la cuestión.