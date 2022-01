Los argumentos con los que Alberto Fernández intentó explicar la inflación

Luego de que el Indec diera a conocer que la inflación acumuló aumentos por encima del 50% durante el 2021, Alberto Fernández defendió el programa +Precios Cuidados al ser renovado nuevamente. Durante una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, el presidente defendió su gestión y desligó de responsabilidades al equipo económico.

"La inflación en la Argentina no tiene una sola causa: no es el resultado de la emisión monetaria, sino que es el resultado de muchas cosas", comentó el mandatario y agregó que existen "aspectos que van desde lo psicológico hasta lo monetario, y en el medio hay un montón de causa que contribuyen a que eso pase".

Sin embargo, dijo que el Gobierno no es ajeno a esta problemática y que se trata de "un tema central". Acerca de las graves consecuencias de este flagelo, Fernández explicó que "nadie sufre más que quien vive de un sueldo. El sueldo no puede correr detrás de la inflación permanentemente. En algún momento se ve superado y rinde menos".

Ola de calor y sorpresa

Tras la presentación del programa, Alberto reconoció su sorpresa ante las condiciones climáticas extremas: "Ya no se que más va a pasar en la Argentina. Tenemos una ola de calor que no se repetía hace muchos años. Tuvimos que pedirle a muchos empresarios que moderen la producción porque preferíamos que los hogares no sufran".

Sobre este último aspecto decidió agradecer públicamente la buena voluntad de los empresarios para acatar la recomendación que se lanzó.