Eugenio Zaffaroni se refirió a la mesa judicial y no perdonó a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal

El exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni definió hoy como "un procedimiento mafioso" a la conformación de una mesa judicial bonaerense para perseguir dirigentes gremiales durante la gestión de María Eugenia Vidal e involucró en ese accionar al expresidente Mauricio Macri.



"Nos imaginábamos esa asociación ilícita, sabíamos que existía porque de otra manera el lawfare no se puede producir", dijo el exmagistrado en diálogo con El Destape sobre el video que reveló una reunión entre exfuncionarios bonaerenses, directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios, en la que revelan la idea de armar causas judiciales para perjudicar a sindicalistas de la provincia de Buenos Aires.



Insistió con que se trató de "un procedimiento mafioso" y reflexionó: "Cuando varios mafiosos se reúnen dejan un testimonio de que estuvieron reunidos para que nadie pueda sacar los pies del plato y diga 'yo no tengo nada que ver'".



En ese sentido agregó que lo que le sorprendió fue que "apareciera el video y que no lo destruyeran cuando se fueron".

Eugenio Zaffaroni.





Asimismo, aseveró que aunque lo "niegue el oligopolio mediático lo que está por encima de todo eso es Macri y el poder financiero del hemisferio norte", a la vez que consideró que el rol del Poder Judicial "es una chapita, una pieza en ese juego, se presta a eso con distintos mecanismos".



De igual manera, juzgó que el lawfare "no era una fantasía" y que se pudo ver sobre el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y la referente social Milagro Sala, entre otros.



En cuanto a la connivencia del Poder Judicial con el lawfare, Zaffaroni observó que en la Argentina "se valieron de una minoría de jueces que se concentran algunos en Comodoro Py, algunos de ellos claramente en una actitud delincuencial que está prevista en el Código Penal como delito".



Opinó que la estructura del poder judicial "es totalmente irracional" porque permitió que ocurriera lo siguiente: "No existe en el mundo ninguna Corte de 4 o 5 tipos que concentre el poder de Casación, el control constitucional, el control convencional internacional, y ahora también la designación de los jueces".



"Debemos preguntarnos cómo los jueces prevaricadores llegaron a sus posiciones", afirmó Zaffaroni y propuso pensar cómo se encuentra una "solución institucional" a esta situación, bajo el marco de la Constitución vigente.



Sobre la reforma judicial, precisó que la Corte que el país necesita "debe tener al menos 15 jueces y dividirse en salas", porque, según explicó, "hay un grave problema en la Corte que es firmar cosas de las que no saben".



"Si la Corte quiere asumir esa función de ser ultimísima instancia, de cualquier causa, de cualquier materia de todo el país, tiene que tener salas especializadas", concluyó.



Por último, el exjuez dijo que, luego de establecer una solución para la estructura judicial bajo la actual Constitución, "se podría pensar en una futura reforma constitucional" que permita, por ejemplo, "un sistema donde tengamos una Corte Constitucional y una Corte de Casación".