Vuelta a clase: la movida de los gremios que celebra Axel Kicillof

El Ministerio de Educación de la Nación fijó el 2 de marzo como fecha para el regreso a clases. Será una vuelta que deberá darse con presencialidad plena garantizando la continuidad pedagógica, tal cual lo dijo el propio ministro del área, Jaime Perczyk, en declaraciones periodísticas. Además reconoció que es bajo el porcentaje de chicos con el esquema completo de vacunación.

Ante la consulta del pedido de Pase Sanitario en las escuelas, Perczyk no lo afirmó, pero tampoco lo descarto. Lo que manifestó es que está trabajando “en la persuasión y en la convocatoria a todos a vacunarnos para poder estar en las escuelas".

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolas Kreplak sostuvo: "Lo que tenemos que hacer, y ya lo empecé a trabajar, es articular una fuerte campaña de vacunación en las escuelas mucho antes del inicio de las clases para darle a todos la oportunidad de que lo hagan. Yo creo que la enorme mayoría de las familias de los chicos no son antivacunas".

Nicolás Kreplak vacunó a Cristina Fernández de Kirchner.

Desde los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires le estarían allanando el camino al Gobierno bonaerense para que implemente el "Pase Sanitario en los colegios”. Ponen como ejemplo la exposición de los docentes en las escuelas de verano donde, sostienen, que no se respetan los protocolos y hay altos índices de contagiosidad por el bajo porcentaje de chicos vacunados y plantean el Pase Sanitario como un control para las condiciones laborales.

MDZ habló con el diputado Sergio Siciliano, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires y exsubsecretario de Educación de la gestión de María Eugenia Vidal, sobre la implementación del Pase Sanitario en los colegios. “Es un pedido que no tienen ningún tipo de sustento normativo, los gremios lo saben. La verdad es que los gremios últimamente son más voceros del poder ejecutivo que representantes de los trabajadores. Tal vez sea una medida que les pidió el Gobierno provincial que la exijan a través de los gremios", señaló.

Y agregó: "Pero no tienen ningún sustento normativo, en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país a los chicos ni siquiera se les pide el documento para inscribirlos en las escuelas. Hay muchos chicos que están en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires sin tener D.N.I y la escuela no los discrimina, no los expulsa. Los incluye. ¿Y en este contexto plantean esta situación? ósea los chicos pueden no tener documentos e ir a la escuela, pero si no están vacunados no. Es un absurdo, para tratar de aportar confusión y ver de que forma se sigue llevando adelante el discurso del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Los gremios están alineados a la posición oficial de la provincia. Fíjate que el 2021, Baradel había dicho que iniciaban las clases antes del ofrecimiento paritario, nunca antes había pasado eso en la Provincia. Siempre esperaron hasta ultimo momento teniendo a los chicos y a los padres de rehenes”.

Sergio Siciliano, diputado bonaerense de Juntos.

Asimismo, el legislador del PRO bonaerense afirmó que no hay chances de que las clases no sean presenciales, y agregó lo siguiente:” El Gobierno se quedó sin margen, saben el costo que pagaron por no haber tenido clases presenciales por casi 2 años. Lo evalúan en esos términos por eso el cambio de ministro de Educación en la Provincia, quien manifestó que van a trabajar por la presencialidad plena. No hay margen más allá de que puedan tener o no la intención, la sociedad ha tomado conciencia de lo que significa que los chicos no tengan clases y no van a permitir esto”.

Sergio Siciliano expresó que van a invitar al Director General de Educación de la provincia de Buenos Aires (rango de ministro), Alberto Sileoni a que explique de qué forma se van a recuperar los contenidos y los aprendizajes perdidos y señaló: “Espero que Sileoni tenga la misma actitud que cuando fue ministro nacional, que se reúna y dialogue con la oposición, algo que no pudimos tener con su antecesora la ministra Agustina Vila, con quien solo tuvimos 2 encuentros. El primero fue al principio de la pandemia que vino a la comisión a contarnos su plan y la segunda vez como estaba con problemas de señal de Wifi apago la cámara. En todo este tiempo la comisión de educación solo se pudo juntar 2 veces, en la mayor crisis educativa de la provincia de Buenos Aires, espero que esto con la llegada de Sileoni se revierta”

Por otra parte, Sergio Siciliano denunció que se incorporaron en el Presupuesto muchísimos cargos para el área de Educación que fueron cubiertos por militantes, sin respetar los listados docentes es decir se designaron a dedo y los gremios no dijeron nada.

Padres organizados se oponen al Pase Sanitario

El grupo que fue creciendo en la pandemia, a través del chats, ya que organizaron protestas en todo el país pidiendo que se vuelva a la presencialidad en los colegios, se manifestó en contra de cualquier tipo de restricción, limitación o condicionamiento para que los chicos vuelvan a clases.

Desde Padres Organizados afirmaron que "las vacunas contra el covid no pueden ser obligatorias porque están en fase de investigación. Por lo cual hay algunas familias que prefieren no vacunar a sus hijos. Según datos del propio Ministerio de Educación de la Nación, los menores de 17 años están vacunados en un porcentaje mayor al 60% con el esquema completo Y ante la tremenda ola de contagios en pleno enero no hay margen para que pidan pase sanitario".