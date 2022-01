La teoría conspirativa de Luis D'Elía sobre Cristina Fernández de Kirchner y Estados Unidos

El próximo 1 de febrero a las 18 horas habrá una movilización en Buenos Aires para pedir la renuncia de todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En las redes se difunde bajo el hashtag #1FMarchamosALaCorte y el Gobierno se pronunció a favor de la movilización. El sindicalista de la CTA, Luis D'Elía, quien también asistirá, contó los motivos en MDZ Radio y también dijo que a Cristina Fernández de Kirchner la persiguen desde Estados Unidos.

"Sumarnos a la propuesta que hace el doctor Juan María Ramos Padilla, que es el gran convocante de esta marcha para pedirle la renuncia a esta Corte Suprema, que con el doctor Carlos Rosenkrantz a la cabeza ha sido quien ha protegido y ha permitido que se aplique en Argentina el plan lowfare, diseñado por Estados Unidos. Un plan sistemático, donde los líderes de la oposición neoliberal conservadora de todo América Latina terminaron presos, con Lula a la cabeza y 8 más. Hay que finalizar con esta situación", comenzó explicando Luis D'Elía.

Para el sindicalista, en esa movilización habrá "decenas de miles de argentinos diciéndole a los integrantes de la Corte (todos hombres, porque no hay ninguna mujer) que se vayan y que dejen que Argentina pueda repensar su Justicia sin intervenciones que la contaminen".

Luis D'Elía fue condenado por atentado a la autoridad agravado, lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de la entonces Policía Federal Argentina, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación.

Durante la nota, D'Elía insistió en que la cabeza de la movilización es Ramos Padilla y dijo que "es muy bueno que esta iniciativa nazca dentro del Poder Judicial". También señaló que "Ramos Padilla tiene más de 40 años de actuación en la Justicia, es un hombre querido y respetado, así que lo vamos a acompañar".

Consultado sobre los dichos de Patricia Bullrich, quien cuestionó la movilización y dijo que es un nuevo intento del kirchnerismo para colonizar el Poder Judicial y lograr la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, D'Elía referenció: "Yo me lo tomo como de quien viene, una persona que no tiene autoridad moral ni política para decir semejante cosa. Yo estuve 4 años preso, aún estoy en libertad condicional, y hasta tengo el cable 1222 de WikiLeaks, donde EE.UU le pide a Macri que me aprese. Los organismos supranacionales, en quien confío, seguramente terminarán resolviéndolo como corresponde".

Noticias Relacionadas Rodríguez Larreta apuntó directo contra Alberto por la marcha contra la Corte Suprema

Finalmente, uno de los líderes de la CTA, dijo que "la persecución ha sido con Cristina Fernández de Kirchner, con Lula, con Correa, con el ex vicepresidente de Ecuador que está preso. Es una vergüenza- Todos los que le dijimos que no al ALCA de Bush el 4 y 5 de febrero de 2005 terminamos perseguidos, presos o muertos. Así se manejan las cosas desde la política exterior norteamericana que ven a Argentina como el patio trasero".