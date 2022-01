El kirchnerismo concreta su plan para acorralar a un alfil de María Eugenia Vidal

La relación política entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la oposición parece que tendrá una tensión permanente a pesar de que las fuerzas políticas del Frente de Todos y Juntos hayan coincidido en un tema clave, las reelecciones de los intendentes.

Traducido, se puede decir que en lo que respecta a temas que no le interesan al gobernador, oficialismo y opositor coinciden mucho más de lo que parece. Sin embargo, hay un tema que sí parece estar coordinada entre la política territorial y la administración provincial, como ser el permanente ataque contra el procurador general Julio Conte Grand.

En la tarde de hoy, en el Senado de la Provincia que conduce la matancera Verónica Magario, se presentará un pedido para que se aprueben allanamientos contra el senador Juan Pablo Allan, de Juntos de La Plata, que participó de la reunión en la que efectivos de la AFI y funcionarios de María Eugenia Vidal, con empresarios locales, discutieron la manera de investigar y enjuiciar al sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina” y donde Macelo Villegas dijo que “hay momentos donde me gustaría tener una Gestapo paralela”.

En este sentido, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, en declaraciones a Radio Provincia, afirmó que "las instituciones bonaerenses, como el Poder Legislativo, están haciendo lo que indica la Justicia”. El juez Ernesto Kreplak había pedido autorización para allanar las oficinas del senador de Juntos, Juan Pablo Allan, lo cual será analizado por la Cámara Alta en el marco de una sesión especial que se realizará esta tarde, a pesar que el legislador prestó autorización, por nota, para que actuaran los funcionarios judiciales.

En declaraciones a Radio Provincia, Álvarez Rodríguez aprobó la investigación porque “es muy importante” que la Justicia Federal avance con la investigación debido a que “en la Provincia, en la época de (María Eugenia) Vidal, funcionó una mesa judicial que armaba causas entre los poderes Ejecutivo, Judicial, algún sector del poder Legislativo. Hoy están actuando las instituciones y es un paso más para aclarar lo que sucedió”. En ese sentido, agregó que “la ex gobernadora dice que era una mesa institucional y de trabajo y esto es más grave aún porque reconoce que ocurrió a la luz del día con total naturalidad”.

La funcionaria provincial dijo que “en el Frente de Todos creemos en la independencia de los poderes. Lo que hemos visto en el video es espantoso y que la ex gobernadora diga que era una mesa de trabajo nunca me pasó- Esto es un delito y se usó para ello al Estado”.

Para Álvarez Rodríguez, no podía ser que los funcionarios desconocieran la presencia de integrantes de la AFI, como deslizó Vidal. Explicó que "hay un montón de hechos concatenados: días antes Villegas se había reunido con (Mauricio) Macri y (el titular de la AFI, Gustavo) Arribas en Casa Rosada. Además, tenían teléfonos encriptados que la Agencia compró en EEUU y se los dio a Vidal, (al Procurador) Julio Conte Grand, al fiscal Ocampo, a Arribas. Esto es muy lamentable porque en un país como Argentina no podemos permitir este tipo de situaciones”. Asimismo, apuntó que “todos los pasos que se dijeron en ese video se cumplieron".

Por lo tanto, consideró que Conte Grand no ha sido imparcial, por lo que pidió que se investigue su participación en esos armados. Al mismo tiempo, aseguró que "para destituirlo se necesita una mayoría simple y la votación de dos tercios de la Cámara”, por lo cual reclamó al radicalismo que “tenga responsabilidad democrática” y acompañe el proceso.

“Lo más preocupante es que el video nos muestra que había un mecanismo para perseguir opositores, civiles y meterlos presos. Ese mecanismo que denunciábamos en 2016/2017 se comprobó. Nunca vi algo como esto en mis años de trabajo y más a una Gobernadora naturalizándolo", subrayó.

INFORMACION RESERVADA

Un trabajo difundido por la Agencia TotalNews, que especialistas en la materia creen que la escriben personas vinculadas a servicios de inteligencia, reveló una entrevista realizada con quien es el gerente General de Seguridad del Banco Provincia en la actualidad y también lo era hace cinco años, cuando se habría grabado el video.

En el artículo firmado por Daniel Romero, gerente de Seguridad del Banco Provincia, Mariano Arbito, negó que la cámara instalada en el SUM donde se realizó el encuentro donde se habló de la “Gestapo paralela” no pertenecía a su órbita de revisión y que estaba bajo el control de la Jefatura de Gabinete, en ese entonces a cargo de Federico Salvai, uno de los funcionarios de extrema confianza de Vidal y que hoy sigue al lado de la ex gobernadora en todo lo que tiene que ver con lo político.

Arbito le manifestó a Romero que no sabía si las cámaras seguían existiendo o no y que nunca revisó el lugar. Sin embargo, pudo inferir que este tipo de conexiones se podían armar en “veinte minutos” y que por la calidad de la grabación tendrían que haber funcionado de manera directa a una grabadora, con cables, no de manera satelital o virtual.

Es por esta cuestión que en la oposición hay muchas sospechas cruzadas y hasta vinculan el siempre latente malestar entre las gestiones nacional y provincial durante la gestión de Mauricio Macri, quien en infinidad de situaciones habría optado por el espionaje no autorizado. Desde que Jorge “el Fino” Palacios era el jefe de seguridad en el Gobierno de la Ciudad, la mayor parte de sus problemas están vinculados por su manía de vigilar a personas de su entorno cercano, aliados o activistas que siempre lo criticaron. Y, sí él no lo autorizaba, puso en funciones estratégicas a personas que lo hacían y no le informaban o le desobedecían.

Inclusive Elisa Carrió denunció que fue víctima dentro y fuera del país del acoso que le realizaban los agentes de servicios de inteligencia.