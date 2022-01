Atípica declaración de Aníbal Fernández sobre la "Gestapo sindical"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró hoy que la Justicia "debe meterse de lleno" en la investigación sobre la mesa judicial bonaerense dedicada a perseguir sindicalistas durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal y "sancionar a los responsables".

En diálogo con la radio FM La Patriada, Fernández aseguró: "La Justicia debe meterse de lleno y sancionar a los responsables".



Esta mañana, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, remarcó que actualmente "debe haber 10 teléfonos encriptados en toda la Agencia", mientras que durante la gestión anterior "había 120, de los cuales 60 pertenecían a gente del Gobierno y no de la Agencia".



En ese sentido, el ministro de Seguridad expresó: "Los teléfonos encriptados suenan más a una situación mala, búsqueda de soluciones a sus propias cuitas y no a los problemas que le importan a los argentinos".



En otro tramo de la entrevista, Fernández se refirió a la postura que tomó el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, respecto a la responsabilidad de Juntos por el Cambio (JxC) en la toma de deuda con el FMI en 2018.



"Creo que Gerardo Morales es consciente de que fueron los responsables de tomar esa deuda que puso a la Argentina en una situación delicada y que está tratando de resolverse. Siguen debatiendo sus responsabilidades", marcó el ministro.



Más temprano, Morales había resaltado la "responsabilidad" de la coalición opositora en la toma de deuda con el FMI, criticó a quienes "no quieren ir al diálogo" con el Gobierno y advirtió que esos dirigentes "piensan que si explota todo, mejor".