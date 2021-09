El rol clave que Máximo Kirchner quiere darle a Sergio Massa

Pese a la insistencia en mostrar una foto de unidad y una aparente paz reinante, en el Frente de Todos entienden que atraviesan una campaña electoral deslucida y sin referentes. Con Alberto Fernández cada vez más minimizado y Cristina Fernández de Kirchner prácticamente recluida por decisión propia, Máximo Kirchner vislumbra una posible derrota táctica en las primarias y por ello buscará darle a Sergio Massa un rol clave para revertir un escenario desfavorable para los comicios de noviembre.

Según explicó el periodista Francisco Olivera, en el oficialismo hay preocupación e inconformismo con el desarrollo de la campaña electoral: "Desde La Cámpora y el Instituto Patria la definen como 'un caos' y culpan al entorno de Santiago Cafiero". Puntualmente, las responsabilidades recaen en el equipo conformado por Santiago ‘Patucho’ Álvarez y Juan Courel, el mismo que había diseñado la estrategia electoral del kirchnerismo para las presidenciales del 2019.

Sin embargo, desde el camporismo comenzaron a surgir ciertas dudas ante la falta de un comando central y ya se plantean "la necesidad de tener un jefe de campaña" que evite los errores comunicacionales, señaló Olivera. "Una de sus funciones sería unir las piezas publicitarias de los candidatos para evitar contradicciones y que no pase, por ejemplo, lo que sucedió con Anabel Fernández Sagasti, que en su campaña dice que las cosas no están saliendo como el kirchnerismo las planeó y va en contra de lo que sostiene Alberto Fernández en sus discursos", añadió el periodista en el programa +Voces, del canal LN+, en relación a los spot lanzados por la candidata mendocina que no habrían caído muy bien en el oficialismo.

Los spots publicitarios de Anabel Fernández Sagasti encendieron cierta preocupación en La Cámpora por la falta de una conducción central en la campaña nacional.

"La idea de La Cámpora es que el coordinador de la campaña sea Sergio Massa, aunque no sé si él quiere internamente que Alberto Fernández haga una gran elección", anunció Olivera.

Por su parte, y en relación a eso último, Eduardo Feinmann dio un dato inquietante que revela hasta dónde llega la rivalidad del kirchnerismo puro con el ala moderada del oficialismo: "Hay un sector del Instituto Patria que no vería con tanto desagrado que le vaya mal a Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires, porque los 'albertistas' dicen que si al presidente le va bien en esta elección, aunque sea por pocos puntos, sería la primera vez que la haría ganar a Cristina Kirchner en unos comicios de medio término".