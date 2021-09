¡Increíble! Un partido político devolvió al Estado más de 6 millones de pesos

Pareciera una realidad paralela. Mientras algunos políticos justifican haber hecho reuniones sin protocolos sanitaros en el momento de las restricciones más rígidas para todos los ciudadanos, un partido elige un camino menos popular pero más afín a los valores que predica.

Se trata de Encuentro Vecinal Córdoba, partido que lleva como primer precandidato a diputado nacional a Aurelio García Elorrio y como precandidato a senador a Juan Pablo Quinteros.

García Elorrio renunció a su banca en la legislatura provincial para pelear por un lugar en el Congreso de la Nación en las próximas elecciones. Su partido recibió $7.939.118,46 para la impresión de boletas y sólo gastó $1.333.420,00. En vez de utilizar en otros gastos el dinero restante, decidió devolverlo al Estado.

El monto devuelto, $6.605.698,46, equivale al 83,20% del dinero que el partido recibió de parte del Ministerio del Interior para la impresión de boletas para los tramos de diputados y senadores en la presente campaña PASO. Los mismos son fijados de acuerdo a lo que establece la Ley de financiamiento de los partidos políticos.

Los candidatos que encabezan la lista de Encuentro Vecinal Córdoba han declarado en más de una ocasión la necesidad de apostar a la austeridad política, poniendo énfasis en la responsabilidad de los políticos en la utilización de fondos públicos. En este sentido, García Elorrio se ha manifestado a favor de la Boleta Única.

Los números que muestra Encuentro Vecinal son contundentes.

“Con hechos y no solamente con palabras desde Encuentro Vecinal demostrando que con ética también se puede competir”, declaró el precandidato a diputado nacional. Mientras que Quinteros, aseguró que “desde que comenzó este proceso pusimos esto en debate, pero ningún otro partido político quiso hablar del tema. ¿Por qué el resto de los espacios políticos no siguen el mismo camino? No lo sé, deberían explicarlo ellos. Lo que tengo absolutamente claro es que si la política quiere avanzar en procesos electorales con niveles de transparencia, ésta debería ser la última elección con esta sistema vergonzoso”.

Esta no es la primera vez que García Elorrio devuelve fondos de campaña: la acción se repitió en las últimas 7 elecciones. El objetivo del partido es que esos fondos puedan ser usados en beneficio de la comunidad. Los responsables del partido solicitaron al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que done esa suma a un hospital público de la ciudad de Córdoba.

El problema no tiene que ver solo con la economía. De acuerdo a las estimaciones del partido habrá sólo en la provincia de Córdoba unos 3 millones de boletas para cada una de las 23 listas y eso se traduce en cerca de 99 toneladas de papel. A nivel nacional, se calcula que las PASO requerirán la impresión de más de 400 millones de boletas, es decir más de 600 toneladas de papel.