En detalle: quiénes recibirán las 100.000 dosis de Pfizer que arribaron al país

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, valoró la llegada de las vacunas Pfizer "para avanzar con la vacunación universal de adolescentes de 12 a 17 años", población que alcanza las cinco millones de personas y que por lo tanto requerirá de unas diez millones de dosis para completar su esquema de inmunización. Recordó, además, el avance de la vacunación de adolescentes priorizados con las vacunas de Moderna, donadas por el Gobierno de los Estados Unidos.



La ministra precisó que "estas vacunas, como coincidimos con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), los expertos y en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), serán utilizadas para iniciar esquemas de vacunación de adolescentes sin comorbilidades en forma universal, empezando con los de 17 años, o bien, en función de los planes provinciales, para completar esquemas de vacunación".



Vizzotti hizo estas declaraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras arribar al país las primeras 100.620 dosis para Argentina de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Llegaron las primeras 100.620 vacunas Pfizer al país



El laboratorio estadounidense entregó el primer embarque del contrato firmado por el Gobierno nacional, que prevé la llegada de 580 mil dosis para este mes y 19,5 millones en lo que resta del año.



uD83DuDD17https://t.co/mqj6dq8MSf pic.twitter.com/VnE9qT5B6i — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) September 8, 2021





Con esta primera partida se comenzará un cronograma que se completará con la entrega de otras 480.000 dosis antes de fin de mes y que alcanzará los 20 millones de dosis pactadas antes de fin de año.



Las vacunas arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo del vuelvo AA991 de American Airlines; mientras que a este lote se sumará en los próximos días un nuevo envío con otras 160.290 dosis.



El cargamento fue recibido en el depósito de Despacho a Plaza (DAP) de la Terminal de Cargas Argentina (TCA) del aeropuerto por la ministra Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quienes estuvieron acompañadas por la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, MaryKay Carlson, y Nicolás Vaquer del laboratorio Pfizer.



"Epidemiológicamente estamos en la semana número 15 de descenso sostenido en el número de contagios, una baja que también se registra en el nivel de tensión sobre el sistema de Salud y en el registro de muertes por Covid-19, y también podemos decir que al día de hoy no tenemos ningún aglomerado urbano en situación de alarma", dijo Vizzotti.



La funcionaria sostuvo que el avance del plan de vacunación "permite no solo sostener las actividades que están autorizadas, sino empezar a pensar también en otras" y, en ese sentido, mencionó que hoy firmó la decisión administrativa que "va a permitir comenzar la organización de eventos bajo reglas de cuidado y que los viajes estudiantiles puedan volver a realizarse desde el 1 de octubre bajo los protocolos de cada una de las jurisdicciones".



"Hoy en Argentina la cobertura del total de la población con al menos una dosis es del 63 por ciento, y entre los mayores de 18 años llega al 81 por ciento; mientras que la cobertura con el esquema completo de dos dosis es del 37,4 por ciento del total de la población y trepa al 52,3 por ciento entre los mayores de 18 años", completó Vizzotti.



La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, recordó que el Gobierno nacional "quiso contar desde el primer momento con la mayor cantidad de vacunas para cubrir la inmunización" de los argentinos y argentinas "y admitió que en el caso de Pfizer, tuvieron "un inconveniente inicial a raíz de problemas jurídicos vinculados con la ley que autorizaba la compra de vacunas".



"Quiero agradecer a los laboratorios Pfizer, al equipo del ministerio de Salud, al equipo de Jefatura de Gabinete y el Presidente la Nación que fue quién me encargó y me puso a cargo de un equipo de trabajo para salvar las dificultades jurídicas que teníamos y poder acercar posiciones; fue un trabajo profesional de muchos meses y finalmente pudimos lograr contar las vacunas de este laboratorio", agregó.



La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, MaryKay Carlson, celebró que se haya concretado el "primer envío con las primeras cien mil dosis de las veinte millones que el Gobierno argentino compró al laboratorio Pfizer".



"Van a tener un gran impacto en la salud del pueblo argentino como los tres millones de dosis del laboratorio Moderna que el gobierno de Estados Unidos le donó a la Argentina en el mes de julio", vaticinó.



"Para que toda la región tenga éxito colectivo en combatir la pandemia de covid-19 es importante fortalecer la cooperación internacional; Estados Unidos y Argentina son socios y vamos a seguir trabajando juntos para combatir esta pandemia", completó la diplomática estadounidense.



Nicolás Vaquer, del laboratorio Pfizer, agradeció "a los 5.700 voluntarios que participaron del estudio clínico en Argentina" y dijo que "su participación fue fundamental" en el desarrollo científico de la vacuna.



Luego, agradeció a la ministra Vizzotti y a la secretaria Ibarra por el trabajo colaborativo para encontrar "todos juntos el camino para que estas vacunas puedan llegar a la Argentina".