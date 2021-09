El insólito enemigo que elige Guillermo Moreno en su último spot

Una vez más, el precandidato a diputado nacional Guillermo Moreno vuelve a ser noticia por sus spots desopilantes. En esta oportunidad sorprende con su ataque contra el expresidente Raúl Alfonsín, al que vincula con el presidente Alberto Fernández. En las imágenes se puede ver al personaje del Increíble Hulk bailando al ritmo de la canción de Charly García "Estoy Verde".

"Estoy verde, no me gusta Alfonsín", repite el jingle y muestra fotografías de Alberto Fernández junto al expresidente radical. Luego, intenta cautivar al voto del peronismo pidiendo "hacer la V".

"No soy, radical, no soy liberal, no soy social demócrata...Perón es un sentimiento tengo que hacer la V", asevera el spot de la lista 314 en la provincia de Buenos Aires.

"Si sos de Perón por favor vótalo a Moreno", finaliza el jingle que se suma a una larga lista de spots bizarros que ha compartido Guillermo Moreno desde que comenzó la campaña electoral.

Desde la lista Principios y Valores el exsecretario de Comercio Interior intenta cautivar al voto del peronismo "verdadero" cuestionando duramente a la gestión del Frente de Todos y el presidente Alberto Fernández.