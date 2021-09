Carlos Iannizzotto: "La política espanta y nosotros queremos rescatarla"

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro y miembro de la Mesa de Enlace, es precandidato a diputado nacional por el Partido Federal. En diálogo con MDZ, comentó acerca de sus expectativas de cara a las elecciones PASO, su afinidad con el peronismo, el voto del sector productivo y su concepción de lo que consiste la concepción de tercera fuerza. "En este momento la aspiración central es superar las PASO y no en forma personal, sino con la lista porque hemos formado un equipo plural. Estoy muy satisfecho porque, salvo Gustavo Majstruk que ya venía de la política, las demás personas no venimos de la política. Hemos escuchado a la gente y gracias a eso ya tenemos varias propuestas. Creo que es interesante todo esto porque se puede canalizar lo que muchas veces hemos sentido en la campaña: un rechazo a la política porque no representa lo que la gente siente", comenzó.

Iannizzotto deberá competir con Cambia Mendoza y el Frente de Todos, quienes representan a dos partidos mayoritarios y se posicionan como los favoritos. Pero la otra pelea es con las fuerzas políticas que buscan posicionarse como "terceras opciones" fuera de la grieta. Es por ello que la discusión entre los demás partidos gira en torno a cuál será la que mejor interprete las demandas para poder tener representación. Pero, según indicó, Iannizzotto afirma "intentar diferenciarse y no ser tercera fuerza, sino fuerza del centro".

"Nos distinguimos de las dos ideologías (radicalismo y kirchnerismo). Intentamos ser un espacio que no viene de la política y que considera que el fracaso de los últimos 40 años, en donde los dos grandes partidos se han alejado de un esquema productivo, educativo y de empleo. No compartimos la ideología de intervencionismo ni la debilidad de la oposición a nivel social. Son dos fuerzas electorales y no dos fuerzas políticas en búsqueda del bien común", sostuvo.

Y agregó: "Hay muchas terceras fuerzas que defraudaron. Existe todo un ejemplo vinculado a José Luis Ramón y Nicolás del Caño. Esto quiere decir que las terceras fuerzas no han cumplido. Esto un desafío. La política espanta y nosotros queremos rescatarla. Las elecciones de este domingo son un hito importantísimo para afianzar un espacio político que va a trabajar con el bien de los mendocinos. Creo que las otras fuerzas son electoralistas".

Su faceta peronista en reposo

Antes la consulta sobre si su pronunciamiento como peronista incide sobre la decisión del electorado, manifestó: "He sido claro en dos conceptos: mi trayectoria como productor y mis intervenciones dentro del justicialismo han sido como técnico -que no desprecio en absoluto- sino que han sido muy valiosas. Para nada estoy consustanciado ni la gente me une al proyecto kirchnerista y su vaciamiento. Sí creo en la justicia social, la ética social, en el principio de subsidiariedad y en un Estado ágil".

"Siempre he sido combativo de todas las medidas, tanto en la época de Mauricio Macri como fundamentalmente en el kirchnerismo, donde se abordó la problemática rural con más vehemencia y torpeza porque quiso intervenir empresas privadas, hizo el cepo a la ganadería, el tema cambiario; son situaciones que han complicado el aparato productivo agroindustrial".

El voto joven

"El tema juventud ha sido muy impactante para mí. Conozco lo que viven y lo que sienten. Me impactó esa mezcla de bronca y desilusión. Esas ganas de decir 'quiero que me dejen elegir si me quedo o me voy'. Hemos llegado a este grupo a través de las juventudes vinculadas a gremios. Por ejemplo, Carolina Montiveros, dirigente de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) va como precandidata a diputada provincial. También están las juventudes de las cooperativas vitivinícolas y las académicas. En general, los jóvenes no están en la agenda de la política y se sienten expulsados".

"Nuestra agenda tiene al sector joven en el emprendedurismo asociativo y las PyMES. Los jóvenes necesitan una mano y no de plata, sino un empujón".

La Mesa de Enlace y su papel en el rubro productivo

Carlos Iannizzotto es un miembro activo de la Mesa de Enlace y en numerosas ocasiones fue protagonista de las disputas mas duras entre el Gobierno y el sector agropecuario. Pero en esta ocasión su plan es tener un rol relacionado al Poder Legislativo. "Como presidente de Coninagro, tomé licencia para que no se confundieran mis actividades, más allá de que me queda un año y medio de ejercicio. Pero hay que ir a la política. Estando pasivo no nos han dado bolilla. Hay mucha bronca en el productor y en el sector agroindustrial". La Mesa de Enlace se encuentra en puja con el presidente Alberto Fernández.

Y, en ese sentido, añadió: "Incluso, una semana antes de tomar licencia estuve con Matías Kulfas, Luis Basterra y Alberto Fernández, la Mesa de las Carnes, la Mesa de Enlace y el Consejo Agroindustrial. Ahí fue cuando Kulfas anunció la rebaja del 50% del cepo -la cual se prorrogó- y éste dijo que 'hay que armar un plan estratégico de ganadería y se terminan los problemas'. Así estoy dando un ejemplo de por qué la irritación del sector productivo y cómo esto va incidir en las elecciones".

Ping Pong final

