Amalia Granata denunció una conspiración política detrás de los videos de su cumpleaños

La interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe amenaza con fracturar al principal espacio opositor. La candidata a senadora nacional Amalia Granata apuntó contra sus rivales internos como los responsables de difundir videos de su fiesta de cumpleaños con el objetivo de difamarla y evitar que su lista se imponga en las PASO.

"Lamento que la política solo ofrezca como campaña ensuciar a otros candidatos en lugar de pensar lo mejor para la gente. Me huele que lamentablemente esto surgió de mi propio espacio", afirmó anoche en diálogo con los periodistas Luis Novaresio y Viviana Canosa.

En concreto, hacía referencia a los videos de su cumpleaños de 40 en los que se la ve bailando junto a otros invitados sin respetar protocolos sanitarios. Al respecto, en su cuenta de Twitter despejó dudas y afirmó que no hubo ningún incumplimiento. Incluso, remarcó que su cumpleaños fue noticia en febrero y que no había nada oculto.

"El 26/02/21 cumplí 40 años en ese momento regía el DISPO, no ASPO. Reuniones sociales en lugares cerrados hasta 20 personas estaban permitidos. Mis invitados fueron 10 y en una galería al aire libre. Las operaciones berretas de la vieja política no me van a amedrentar", subrayó la legisladora provincial que aspira a llegar al Congreso de la Nación.

"Lamento que a tres días de las elecciones los otros espacios en lugar de mostrar propuestas superadoras para la provincia de Santa Fe que está viviendo una situación crítica con seis homicidios en menos de 24 horas estén tratando de difamarme a mi. Soy la única diputada que el año pasado enfrentó al ministro Saín sin apoyo de mis colegas", agregó Granata en diálogo con América 24.

"Este cumpleaños lo comenté en Radio Mitre con Polino (Marcelo) y Yanina (Latorre). Creo que toda Argentina sabía de mi cumpleaños. En febrero lo levantaron algunos portales porque como cumplía 40 años y hacía una burbuja era algo diferente", finalizó.

Las imágenes de la fiesta.

En la provincia de Santa Fe son cuatro las listas de Juntos por el Cambio y cada vez parece más difícil lograr que luego del 12 de septiembre todos se muestren unidos. Por un lado aparece el radical José Manuel Corral, por otro la lista de Federico Angelini y Amalia Granata (PRO). A ellos se suma la lista encabezada por Carolina Losada (UCR) y la cuarta boleta la encabeza Maximiliano Pullaro como candidato a senador nacional.