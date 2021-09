La ambición secreta que le quita el sueño a Victoria Tolosa Paz

El día después de las PASO del 12 de septiembre en La Plata, con la depuración de los “corredores”, se larga otro tramo de la carrera con etapas hasta su destino final. Los corredores anotados pusieron en su GPS las coordenadas del 2023, muchos se quedarán sin nafta en la primera etapa. En la segunda un puñado de corredores fundirán motor, perderán su equipo y el sponsor cambiara de escudería. Solo muy pocos llegaran a la etapa final y una de ellas quiere ser la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz.

Los candidatos lo saben, por eso se juegan a todo o nada en estas PASO, para poder seguir en carrera con la cabeza puesta en el objetivo final. Los que apuestan al bipartidismo ven en la Ciudad de las Diagonales un trofeo deseado, para recuperar el poder perdido -botín deseado por peronistas y el radicales platenses-. Del lado del oficialismo Julio Garro, con sus candidatos en la interna de Juntos, pone más que su cuerpo en la contienda están en juego los años que le quedan al frente del palacio municipal (si es que por un artilugio legal o por el accionar del poder legislativo bonaerense no se deroga la ley que puso límites a la reelección en la Provincia de Buenos Aires) y sus aspiraciones para sentarse en Sillón de Dardo Rocha. No dejemos afuera de esta carrera a los contendientes que van por otros espacios.

Los Candidatos nacionales, provinciales y locales que apuestan al colorado23

La candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, reconoció que su objetivo central es ser intendente de la Ciudad de La Plata. La derrota de la interna del 2019 le dejo un sabor amargo y varios fueron los apuntados y culpados, entre ellos el exjefe de gabinete del Ministerio de Energía de la Nación Federico Martelli quien compitió en la interna y según dicen en los pasillos del poder fue Pepe Albistur, el marido de Tolosa Paz, quien hizo la fuerza necesaria para desplazar al Joven funcionario. Albistur se la tenía jurada, no le perdona a Martelli el 2,69% de los votos que saco en la interna. Por eso un triunfo en las elecciones de noviembre la dejaría bien posicionada en la carrera por la intendencia. Y dejaría a Florencia Saintout “La Filmus platense” muy mal posicionada.

Victoria Tolosa Paz en campaña.

Las damas del Frente de Todos platense, tienen más contrincantes en la carrera por la intendencia. Lo bueno para ellas es que tras las Paso un competidor queda en el camino. Se enfrentan entre si el ex juez Luis Arias (conocido por llevar adelante la causa de la inundación en La Plata) y el diputado provincial Guillermo Escudero (La Cámpora lo dejo afuera de todo y armo una lista a concejales con los excluidos por la organización de Máximo Kirchner), ambos juegan, por el momento, en una liga menor.

Por el lado de Juntos Dar el Paso, la lista de Facundo Manes, los radicales platenses buscan “la épica” y juegan todas las fichas a un triunfo que los ponga en carrera no solo por la intendencia sino por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Bien es sabido la intención del radicalismo de recuperar una ciudad históricamente radical, que perdieron en el año 1.991 a manos del actual Ministro de Justicia Bonaerense Julio Alak. A la Unión Cívica Radical platense le sobran nombres para ir a una interna. Como dicen en el radicalismo: “nosotros vivimos de internas, las internas son nuestro juego”.

En Juntos La Plata, la Lista que apoya a Diego Santilli, la cosa es mas complicada mirando a futuro no hay un candidato que bendecido para suceder a Julio Garro. La lista a diputados provinciales, concejales y consejeros escolares esta confeccionada casi en su totalidad por el propio intendente, quien ubico en los primeros lugares a gente de su riñón. Siendo el propio Julio Garro, sin ser candidato, quien se puso la campaña al hombro recorriendo la ciudad y pidiéndole a los suyos que “militen hasta que duela”. Un triunfo de su lista lo deja bien parado para completar el mandato y le daría impulso para otras aspiraciones políticas de cara al 2023, como por ejemplo mirar con ojos de candidato la casa de gobierno bonaerense.

Diego Santilli en La Plata.

En Juntos hay actores que no participan en esta elección, caminan la ciudad y se prueban el traje de candidatos a la intendencia. Como es el caso del diputado Provincial Daniel Lipovetzky, conocido por ser el padre de la polémica Ley de Alquileres. Lo de Lipovetzky es uno de los tantos casos que no se entienden en la legislatura bonaerense, fue electo por la séptima sección electoral que no tiene nada que ver con la ciudad de La Plata que pertenece a la octava sección.

Otra candidata con aspiraciones a la intendencia es la compañera de fórmula del Libertario José Luis Espert. Carolina Píparo quien se fue de Juntos por el Cambio con un sabor amargo y sed de revancha, luego de llamar por teléfono (a días del cierre de listas) a una de las máximas referentes de el espacio para preguntarle qué lugar iba a ocupar y respuesta fue no te vamos a tener en cuenta. En Juntos afirman que Píparo quedo muy expuesta ante la opinión publica por lo que paso a fin de año con su marido (recordemos que Juan Buzali, esposo de la candidata, esta desde abril con arresto domiciliario por un confuso hecho policial) transformándose en un yunque muy pesado para la campaña. Lo cierto es que Carolina Píparo cuenta con un conocimiento alto entre la población, que no siempre se traduce en votos.

Actos y cierres de campaña

Las principales fuerzas políticas saben que la ciudad fundada por Dardo Rocha es estratégica, por todo lo que representa. Esto queda en evidencia con el compromiso en la campaña de los máximos referentes, que pusieron quinta a fondo y se muestran en actos, caminatas y cierres de campaña con alcance nacional. Movimientos tácticos que tomaron más fuerza durante el fin de semana.

El sábado Facundo Manes, la joya más preciada del radicalismo, cerró su campaña en La Plata frente a cientos de vecinos, militantes y candidatos locales. El acto se llevó a cabo en la mítica Plaza Moreno, frente a la estatua del expresidente Raúl Alfonsín. El neurocirujano, en medio de la lluvia que se largó cuando estaba por comenzar su discurso, le puso la “épica radical” al cierre de campaña. Al decir “esta lluvia son las lágrimas de Favaloro”, invito a la ciudadanía a “dar el paso” por el país y la provincia, alentando a la “revolución del conocimiento”. No se olvidó de sus compañeros de espacio ni del kirchnerismo, les respondió a quienes lo acusan de no tener experiencia dijo: “No queremos la experiencia de quienes gestionaron la decadencia en Argentina”. Manes tampoco esquivo el bulto de la caliente interna de Juntos en La Plata, menciono el robo de cartelería y rotura de cartelería pidió calma y agrego que después de las internas del domingo “el 13 de septiembre vamos a estar todos juntos”. Facundo Manes invita a "dar el paso".

Por el lado de Juntos La Plata los candidatos, encabezados por Julio Garro, caminan los barrios repartiendo y llevando las propuestas. El acto de cierre se realizará este miércoles, si es que el tiempo lo permite, en Plaza Islas Malvinas con Diego “el Colorado” Santilli como principal orador y la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y los máximos referentes del PRO. En La Plata se especula con la presencia del expresidente Mauricio Macri en el cierre de campaña.

El sábado la principal candidata del Frente de Todos estuvo caminando por su pago chico en la ciudad de La Plata, Victoria Tolosa Paz repartió boletas y hablo con vecinos de City Bell. A propósito ¿habrán charlado del garche peronista?. Mientras se prepara para el cierre de campaña este jueves en Tecnópolis, se iba a realizar en el Estadio Ciudad de La Plata y por cuestiones climáticas cambio de escenario, donde la máxima figura va a ser la Vicepresidenta de la nación Cristina Kirchner y contara con la presencia del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof.