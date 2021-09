Córdoba: crece la tensión entre Mario Negri y Luis Juez, con la sombra de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

En la recta final para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) la campaña electoral en Córdoba, como en otros distritos, no despegó. Apenas algunos chispazos, que no llegaron a convertirse en focos de tensión. En general, no hubo eventos presenciales masivos, la campaña se concentró en reuniones teledirigidas, actos por Zoom, micro militancia y recorridos, tanto por la ciudad de Córdoba como el interior provincial.

En los principales comandos de campaña coinciden en señalar como denominador común la “apatía”. “No hay un clima electoral”, “no llegó a despegar la campaña”, “la agenda de la gente está pasando por otro lugar”, con esas frases resumen el clima que vive en Córdoba de cara a la votación del domingo. Mientras tanto definen cómo serán los cierres de campaña.

Juntos por el Cambio (JxC) fue el espacio donde más tensiones se vieron. Es la única de las tres principales fuerzas donde hay una disputa interna. Antes de la presentación de listas, Mario Negri y Rodrigo de Loredo parecían jugar juntos, igual que Luis Juez y Gustavo Santos. Las especulaciones son muchas, pero el desenlace dejó como saldo los binomios invertidos: Negri- Santos para senador y diputados por un lado y Juez y De Loredo, por el otro.

De Loredo tiene el apoyo de dirigentes de Buenos Aires.

La campaña se mantuvo dentro de los márgenes hasta los últimos días cuando Juez y De Loredo intentaron usufructuar un apoyo desde Buenos. Ambos y salieron con afiches de ambos acompañados por la figura de Horacio Rodríguez Larreta. El reclamo de Negri no se hizo esperar y rápidamente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) salieron a desmentir ese respaldo. “No me involucro en las PASO de Córdoba”, dijo Rodríguez Larreta en un comunicado. Quien fue clara en ese juego de liderazgos dentro de JxC fue Patricia Bullrich, que mostró su apoyo explícito a Juez y De Loredo. Mientras tanto, el ex presidente Mauricio Macri jugó con Negri y en especial con Santos, su ex ministro de Turismo. Ahora ese sector espera que el expresidente haga el cierre de campaña en Córdoba.

Cortá boleta

El corte de boleta es una gran incógnita entre las dos principales fórmulas de JxC. Hay dos listas más que llevan como vértices a Javier Bee Sellares y Dante Rossi, respectivamente. ¿Habrá un voto cruzado entre los radicales? ¿Será decisiva para el triunfo la diferencia que saquen en interior o pesará más la ciudad de Córdoba? ¿Las encuestas reflejan la verdadera intención de voto? ¿Qué consecuencias políticas tiene que gane uno u otro espacio? Todos escenarios complejos de medir hasta que no estén los números.

Por su parte, el peronismo cordobés hace su juego. Abona el cordobesismo versión Schiaretti como su principal herramienta catalizadora de votos. Se desprende de cualquier vínculo que pueda tener con el kirchnerismo (a pesar de la sintonía que se observa entre algunos dirigentes de segunda línea). Muestra la gestión provincia como bandera y apuesta a una campaña sin complejidades. El fin de semana pasado convocó a una acción descentralizada en mil plazas de la provincia.

Alejandra Vigo.

En el comando de campaña de Hacemos por Córdoba (HpC) tienen un objetivo claro para el domingo. Buscar que la lista que encabezan la actual diputada nacional y esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo, para senadora nacional, y Natalia De la Sota, legisladora provincial e hija del exgobernador como candidata a diputada, logre ser la más votada.

Obtener un triunfo a medias e imponer una narrativa de candidatos más votados los dejará bien posicionados por más que JxC logré más votos en conjunto.

Después de las PASO será otro escenario que dependerá en parte de cómo quede JxC. El peronismo cordobés renueva tres de sus cuatro diputados. Ese bloque provincial es una pieza clave para los acuerdos entre el gobernador Juan Schairetti y la Nación.

Más difícil que ser K en Córdoba

El Frente de Todos (FdT) corre con desventaja. Córdoba siempre le fue adversa al kirchnerismo más duro. Los rindes electorales del PJ nacional nunca llegaron a superar el 20 por ciento en esta provincia en una PASO. Su mejor performance fue, hace 8 años en el 2013 con un 15 por ciento. El Frente de Todos busca hacer una elección "digna".

Ahora busca una reconciliación con el electorado cordobés. La semana pasada el ministro de Economía Martín Guzmán encabezó una cena en la que planteó su modelo económico ante industriales cordobeses, a días de las elecciones y de presentar el Presupuesto nacional 2022. La lista que encabezan el actual senador nacional Carlos Caserio para renovar en la Cámara Alta, y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, para Diputados tiene una parada muy compleja.

Encuestas y números

Todos los encuestadores coinciden en la dificultad de definir un escenario claro de cara al domingo. Entre los costos de las encuestas presenciales y las distorsiones que generan los sondeos telefónicos y virtuales, los más cautos prefieren hablar de un clima de apatía más que de números precisos.

Quizás pueda servir repasar las anteriores PASO para tener un elemento de anclaje firme sobre los posibles escenarios electorales el domingo próximo.

En 2017, JxC, por entonces Cambiemos, arrasó en las urnas cordobesas. En el pico de confianza del gobierno de Macri, sacó en Córdoba el 45,30 por ciento de los votos. Dos meses más tarde llegaría en las generales casi al 50 por ciento.

Hace cuatro años el peronismo cordobés obtuvo casi 30 puntos en las PASO con su pretendida equidistancia del gobierno anterior y del kirchnerismo más duro. Fue casi la misma cifra que consiguió en las PASO de 2013, donde sin Cambiemos en cancha sacó 30,7 puntos.

Las versiones anteriores del FdT nunca lograron superar los 20 puntos. En 2017, el Frente Unidad Ciudadana apenas alcanzó los 10 puntos y cuatro años antes, en 2013, con gobierno nacional en su cenit, sacó 11,8 que luego amplió a 15,2 en octubre y logró dos diputados.