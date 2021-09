María Eugenia Vidal disparó contra Sergio Berni por su polémico spot

María Eugenia Vidal cuestionó en fuertes términos al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por el polémico video que publicó en sus redes sociales y lo acusó de no combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan la provincia de Buenos Aires.

Sergio Berni fue protagonista de una nueva polémica cuando el pasado viernes lanzó un falso video que parodiaba otro spot de Florencio Randazzo, en el cual se lo ve encabezando un operativo antidrogas hasta que es interrumpido por una llamada de su madre, quien critica a la exgobernadora por su gestión en la provincia de Buenos Aires e incluye algunos insultos y descalificativos.

En respuesta a ese video de Berni, María Eugenia Vidal aseguró que "el narcotráfico es un tema muy serio y se agravó en el último año y medio", por lo que "no está para hacer spot ni para banalizar" la problemática de la droga.

"Durante el último año y medio se liberaron miles de presos en la provincia de Buenos Aires; en cambio, durante nuestra gestión, 8.000 narcos fueron presos y 150 búnkers se derribaron. ¿Viste alguno en este último año y medio que se tirara abajo?", reflexionó la precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires durante una entrevista en el canal LN+.

En ese sentido, María Eugenia Vidal sostuvo que en su gobierno "la droga se perseguía, no hacíamos spots o parodiamos a nadie ni descalificamos machistamente a ninguna candidata", por lo que consideró que el video de Sergio Berni "es menor al lado de lo grave que está pasando en la provincia de Buenos Aires".

Por otro lado, la exmandataria bonaerense cuestionó a los dirigentes del Frente de Todos por insistir en sus críticas a la administración de Cambiemos: "El problema de este gobierno es que se enfoca en el pasado todo el tiempo porque no puede explicar ni el presente ni el futuro. Dicen cualquier cosa con tal de no hablar de lo que importa: sobre cómo vamos a salir de esta crisis y volver a tener trabajo, ni cómo vamos a hacer para que nuestros hijos no elijan Ezeiza".

A su vez, Vidal defendió nuevamente la participación de Mauricio Macri en la campaña electoral, al asegurar que el expresidente "es uno de los liderazgos de Juntos por el Cambio, y por supuesto que suma".