León Gieco también intervino un afiche de Leandro Santoro con un video

La campaña electoral de cara a las PASO no deja de sorprender. A las "pintadas" del fin de semana de Alfredo Casero contra la candidatura de Leandro Santoro, este lunes se sumó un video de León Gieco cantando que el votará por el candidato del Frente de Todos.

El propio Santoro fue quien compartió el video que le envió el músico y luego el presidente Alberto Fernández lo subió a sus redes sociales.

"¿Hay alguien q bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido? Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar. Gracias León, te amo y siempre te amaré", manifestó Santoro en su cuenta de Twitter.

"Yo Rodolfo Orozco solo pongo los votos por Sontoro", bromea León Gieco haciendo referencia a su canción ojo con los Orozco.

Ayer Alfredo Casero vandalizó un afiche de Santoro y compartió un video en las redes sociales que se volvió viral. "Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro, ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo. No le pueden dibujar poron** a este muchacho”, expresaba el humorista.