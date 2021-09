La carta con la que Argentina le "marcó la cancha" a Sebastián Piñera

En el marco del conflicto entre Argentina y Chile por la plataforma continental, el Gobierno de Alberto Fernández envió a Sebastián Piñera una nota que rechaza el reciente Decreto que publicó el país trasandino. Allí, el Estado argentino indicó estar "preocupado" por la "pretensión" de Chile y utilizó el concepto de "vocación expansiva".

El canciller argentino, Felipe Solá, envió un comunicado oficial que rechaza la intención de Piñera. En detalle, el mismo expresa:

“El reclamo al que se refiere dicho Decreto resulta manifiestamente extemporáneo y contradictorio con la conducta de Chile previa a mayo de 2020 y desconoce lo dispuesto por las normas internacionales aplicables cuya interpretación de buena fe es exigida por el derecho internacional”

“La aspiración que ahora Chile manifiesta es contraria al Tratado de Paz y Amistad de 1984 y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, y expresa una vocación expansiva que la Argentina se ve obligada a rechazar”.

“Con relación a la publicación del pasado 27 de agosto en el Diario Oficial de la República de Chile del Decreto N° 95 relativo a espacios marítimos. Dicha medida pretende proyectar la plataforma continental chilena al Este del meridiano 67º 16 0, avanzando sobre la plataforma continental argentina y superponiéndose también con fondos marinos que constituyen Patrimonio Común de la Humanidad”.

Felipe Solá se encuentra

El miércoles pasado, Solá expuso ante al Senado de la Nación, con el fin de profundizar sobre la problemática. En su visita al Congreso dijo que "no hay otra manera" de resolver la controversia (surgida tras un decreto del presidente chileno Sebastián Piñera que fija un nuevo límite de la plataforma marítima) que no sea las de la vía de las negociaciones y afirmó que "no existe una tercera manera".