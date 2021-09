Javier Milei cerró su campaña cantando La Renga y estalló la polémica

El precandidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente La Libertad Avanza, Javier Milei, cerró su campaña el domingo a la tarde con un multitudinario acto en Parque Lezama.

Milei generó un gran revuelo en redes sociales al ingresar con la canción "Panic Show" de La Renga y se animó a cantarla cambiándole parte de la letra para criticar a "la casta política".

"Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casta, sin entender, panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí, yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré, toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo!", arengó Milei cantando el tema de La Renga.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, donde generó reacciones diversas. Algunos apoyaron la "apropiación" de la canción por parte de Milei y los jóvenes liberales, mientras que otros señalaron que los integrantes de La Renga no deben estar para nada contentos con que Milei utilice sus canciones.

Uno de los memes que generó la utilización de las canciones de La Renga en el acto de Milei.

Muchos fueron más allá y recordaron la afinidad entre el cantante de La Renga, Chizzo Nápoli, con el peronismo y el kirchnerismo. "¿Qué pensará Chizzo de que Milei use sus canciones? No debe estar para nada contento", indicaron algunos fanáticos de la banda que no comulgan con las ideas de Milei.

Algunos fanáticos de la banda incluso pidieron que sus integrantes salgan a repudiar la utilización de sus temas en la campaña política liberal. Habrá que ver si desde La Renga realmente están molestos con la situación o si es solo una interpretación errada por parte de sus fanáticos.